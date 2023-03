I mars i fjor ble 40 år gamle Lisa Iren Karlsen funnet drept i sitt hjem i Grue i Hedmark.

Vurderer å be om forvaring for drapstiltalt

KONGSVINGER (VG) Den tiltalte fortalte moren sin at han hadde drept kjæresten, Lisa Iren Karlsen (40). Senere fant en politipatrulje henne avkledd og blodig hjemme.

Natt til 1. mars i fjor fikk politiet videreformidlet meldingen fra den drapstiltaltes mor. I retten ble telefonsamtalen spilt av.

«Min sønn har gjort drap på jenta si. Han bor hos henne», forteller kvinnen i telefonsamtalen med politiet.

Hun gir uttrykk for at han er ustabil.

«Han har skåret henne» og «hun ligger død», forteller tiltaltes mor til politiet.

Tok bilder av knivstukket kvinne

En politipatrulje dro ut til boligen som Lisa Iren Karlsen delte med kjæresten i Grue i Hedmark i Innlandet.

Der fant de henne avkledd og blodig på gulvet i stuen i andre etasje.

Ifølge aktor ser politipatruljen åpenbart at hun er død, og krimteknikere ble tilkalt.

Politiet mener Lisa Iren Karlsen (40) ble drept med slag, spark og 17 knivstikk i hodet, halsen og på kroppen.

Hun døde av skadene hun ble påført.

Etterpå tok den tiltalte fire bilder av den døde kvinnen med telefonen sin. Disse ble vist i retten.

BLE DREPT: Lisa Iren Karlsen (40) ble drept av kjæresten sin på Grue i Innlandet 1. mars i fjor. Politiet mener hun ble utsatt for slag, spark og 17 knivstikk, og døde av skadene.

Onsdag startet rettssaken mot mannen i 30-årene som står tiltalt å ha drept 40 år gamle Lisa Iren Karlsen. Det er satt av ni dager til behandling av saken i Romerike og Glåmdal tingrett.

Mannen i 30-årene ble pågrepet i løpet av ettermiddagen den 1. mars i fjor. Da hadde politiet fått inn tips om at han hadde kjørt utfor veien.

Vurderer å be om forvaring

Den tiltalte mannen er flere ganger tidligere dømt for vold. Han svarte «ja» på spørsmålet om han erkjenner straffskyld.

UNDERSØKER ÅSTEDET: Drapsetterforskere går inn i boligen der Lisa Iren Karlsen ble funnet drept i fjor.

– Et sentralt poeng i saken, er valg av reaksjon. Nøkkelordet er om det er tilstrekkelig med en fengselsstraff, eller nødvendig å gi forvaring forvaringForvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Kilde: Kriminalomsorgen, sier statsadvokat Johan Petter Bærland.

Farlige tilregnelige lovbrytere kan idømmes forvaring. Forvaring er den eneste straffereaksjonen som er tidsubestemt, og er ment å beskytte samfunnet mot ny, alvorlig kriminalitet.

Pårørende følger saken

Flere av drepte Lisa Iren Karlsens (40) nærmeste sitter på tilhørerbenken i det rettssaken mot den tiltalte kjæresten hennes starter onsdag. Det er vondt, men viktig, sier avdødes mor til VG.

Hun fortalte i et intervju med VG at det er mange som bærer et stort savn etter Lisa Iren Karlsen.

– Hun er med oss hver dag. Bare det spilles en sang av i radioen, kan vi bli minnet på henne. Det ikke noe som kommer til å gå over, noensinne. Ever, sier moren hennes Kristin E. Karlsen til VG.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger