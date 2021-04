IDRETTSLEDEREN: – Idrettens viktigste oppgave er å sørge for at barn blir robuste nok til å tåle livets utfordringer best mulig, sier Hans R. Dankertsen, leder i Fana idrettslag. Foto: Hallgeir Vågenes

Han leder et av landets største idrettslag: − Mange har lidd voldsomt

BERGEN (VG) Barne- og ungdomsidretten skal få friere tøyler i fase to av regjeringens gjenåpningsplan. Det er ikke lederen i et av landets største idrettslag fornøyd med.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg forventet at det ville skje ganske kjapt, og at barne- og ungdomsidretten var i fase én i planen. Sier man at man skal prioritere barn og unge, så bør man prioritere barn og unge, sier daglig leder i Fana Idrettslag i Bergen, Hans R. Dankertsen.

Fana idrettslag er med sine rundt 6000 medlemmer et av landets største ordinære idrettslag. Administrasjonen ligger i nye Fana Arena, som ble skjenket til idrettslaget av milliardæren Trond Mohn.

Fra den flotte hallen til statsminister Erna Solbergs hjem på Skjold, er det ikke mange minuttene å spasere.

TOMT I HALLEN: Aktivitetsnivået i Fana idrettslag er blitt sterkt redusert det siste året, sier Hans R. Dankertsen, leder i Fana idrettslag. Foto: Hallgeir Vågenes

I likhet med andre lag og foreninger i idretten, har Fana idrettslag hatt en sterk reduksjon i aktiviteten det siste året. I noen idretter har frafallet vært betydelig, og medlemsinntektene har sunket med over ti prosent.

– Det har vært flere faser med nedstenging og gjenåpning. Når vi har åpnet opp, har barn og foreldre nærmest stått og kloret på døren for å komme inn. Når vi har måttet stenge ned, har det vært mye skuffelse. Jeg skulle ønske det hadde vært ført en jevnere og mer forutsigbar politikk.

Dankertsen mener smitteverntiltakene har vært for strenge for barne- og ungdomsidretten.

– Idretten har vært veldig flink til å holde seg til kjørereglene, og har hatt lite smitte. Selvsagt må man tilpasse seg etter smittesituasjonen lokalt, men nå er det på tide at gjenåpningen for barn og unge forseres mest mulig. Vi står klare til å sette i gang umiddelbart, sier han.

fullskjerm neste BEKYMRET: Lederen i Fana idrettslag, Hans R. Dankertsen, tror det kan gå fire-fem år før man ser konsekvensene av pandemien for barn og unge.

Dankertsen frykter konsekvensene av at mange barn og unge har vært stengt helt eller delvis ute fra idretten i perioder.

– Mange har lidd voldsomt. Spesielt på ungdomskullet har de behov for å ta ut energien sin. Vi ser at blant dem som har falt fra, er det ikke alle som har tatt ut energien sin den riktige veien. For noen koker det over.

Dankertsen legger ikke skjul på at han er bekymret for de langsiktige konsekvensene av at barn og unge ikke har kunnet samle seg til organiserte aktiviteter, på samme måte som før pandemien.

– Ungdomsårene er en viktig tid. De trenger å treffe andre, være i et fellesskap, lære samhandling og ha noen å bryne seg på. Når det ikke skjer, kommer knekkpunktet et sted. Jeg tror det kan gå fire-fem år før vi ser konsekvensene for barn og unge. Det er ingen som vet i dag hvordan pandemien vil påvirke dem på lang sikt.

– Hvem er det som faller fra?

– Det er de med svakest tilhørighet. De som sitter på reservebenken, og håper å komme med på laget. Nå får mange av dem ikke være med på den reisen som idretten kunne gitt dem. Det blir en viktig oppgave å prøve å få disse tilbake, men det blir krevende.

Fana Arena ble ferdigstilt i 2018. Siden i fjor høst har maksimalt 50 personer fått være i hallen samtidig. Treningsgruppene har vært begrenset til 20 personer.

– Dette har hatt store konsekvenser. Mange har fått redusert tilbudet betydelig. Vi har måttet avlyse flere turneringer og andre aktiviteter. Spesielt har det gått hardt ut over turn, som har mange barnepartier. Turn er sammen med håndball den idretten som samler flest hos oss.

I regjeringens gjenåpningsplan som ble presentert onsdag, åpnes det for at barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

– Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, sa Erna Solberg da hun presenterte planen i Stortinget onsdag formiddag.

Dankertsen er ikke fornøyd med tidsplanen.

– Det skulle vært tilstrebet at idretten hadde vært åpen mer og lenger. Idretten skulle vært holdt i gang mer kontinuerlig, sier Hans R. Dankertsen