UGRESSFJERNER: Det ble tatt i bruk uvanlige og brannfarlige metoder, i et forsøk på å på en safe på Oslo Handelsgymnasium.

Innbrudd på Oslo-skole: − Ingen Olsenbanden-finesse

En eller flere tyver var i det kreative hjørnet, da de prøvde å åpne en safe ved hjelp av en ugressfjerner. Politiet fant også gjenstander som kan stamme fra et annet tyveri.

Fungerende rektor ved Oslo Handelsgymnasium, Tone Fairway, forteller til VG at noen brøt seg inn på skolen tirsdag kveld.

– Noen har knust et vindu i hovedinngangen. Personen har gått inn i vaktmesterlosjen og funnet en safe. Personen trodde kanskje at hen hadde funnet noe eller at safen inneholdt penger, sier Fairway.

Hun forteller at det ble funnet blodspor ved det knuste vinduet og på døren inn til en gymsal.

– Det ble brukt en ugressbrenner som vaktmesteren har, for å prøve å åpne safen. Den ble også brukt på døren inn til vaktmesterlosjen.

Fungerende rektor ved Oslo Handelsgymnasium, Tone Fairway.

Heldigvis klarte safen å stå imot flammene.

– Det er ingen store skader eller noe som tatt, etter hva vi kan se, sier Fairway.

– Det virker ikke som det var Olsenbanden-finesse over dette forsøket?

– Nei, det var ingen Olsenbanden-finesse. Vi tror at en person har klatret over gjerdet til skolen, knust seg inn, og tenkt at hen skal finne noen verdisaker, svarer Fairway.

GLASSKÅR: En eller flere gjerningspersoner tok seg igjennom hovedinngangen på Oslo Handelsgymnasium.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand, forteller til VG at politiet mottok melding om hendelsen klokken 06.30 i morges.

– Politiet har vært på stedet og sikret blant annet blodspor. Politiet har åpnet sak på forholdet, sier Hekkelstrand.

Han forteller at det ble funnet gods som trolig kan knyttes til et annet innbrudd.

– Det lå igjen noen gjenstander på stedet, som trolig stammer fra innbrudd i en bil. Gjenstandene har vi tilbakeført til eieren av bilen, sier Hekkelstrand.