OSLO ØST: Mortensrud skole har også tidligere år slitt med varmeanlegget.

Oslo-skole stengt på grunn av lav temperatur

Mortensrud skole i Oslo holder stengt tirsdag fordi temperaturen i klasserommene i morges var nede i 8-10 grader.

Det skyldes et varmeanlegg som ikke fungerer.

– Dette er sterkt beklagelig og uheldig for elevene. Det er ikke akseptabelt på noen som helst måte at vi ikke kan tilby akseptabel temperatur i klasserommene, sier rektor Trond Hebbe Johansen til VG.

Foresatte fikk beskjed på SMS tidlig tirsdag morgen og bare et fåtall elever hadde allerede kommet på skolen som har 388 elever fra 1. til 7. klasse.

Det jobbes nå på spreng for å få anlegget opp og stå igjen og rektor er nesten hundre prosent sikker på at de klarer å få temperaturen tilbake til normale nivåer slik at det blir vanlig skole på onsdag.

– Hvorfor varmeanlegget ikke funger har jeg ikke kompetanse til å svare på. Men det har absolutt ikke noe med strømsparing å gjøre, sier Johansen.

REKTOR: Trond Hebbe Johansen utenfor skolen.

I 13-tiden forteller rektor at hvis ikke temperaturen er oppe og går innen klokken 16, blir det satt inn bærbare ovner i klasserommet og vektere som skal undersøke temperaturen gjennom natten.

– Men dette er tredje år på rad vi stenger skolen, så vi må få lovnader fra Oslo-bygg om at de skal sette ned prosjektleder for å sikre en stabil og varig løsning.