Vil sette ned fartsgrensen i hele Oslo: − Mange har hjertet i halsen

Oslo bystyre vil innføre 30-sone som standard i hele Oslo og 20 km/t rundt flere skoler.

– I dag er det dessverre mange foreldre og barn som har hjertet i halsen når de sykler eller går til skole og fritidsaktiviteter. Lavere fart i Oslo vil bety mye for trafikksikkerheten, spesielt for eldre og barn, som er de mest utsatt for uhell og ikke like lett registrerer biler i høyere fart, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Forrige uke fikk byråd for Miljø og samferdsel med seg Oslo bystyre på forslaget, med unntak av Frp og Folkets parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger FNB).

– Vi har tidligere søkt om å teste ut 20-sone rundt barneskoler, men det har Statens vegvesen utrolig nok sagt nei til. Det er utrolig skuffende at regjeringen ikke ønsker å la oss teste ut dette, som allerede er tillatt i andre kommuner og på privat vei.

Miljøbyråden har nå bestilt en gjennomgang fra Bymiljøetaten av hvilke gater som egner seg for 20-sone i Oslo. Denne forventes å foreligge i løpet av året.

Hun ønsker klarsignal fra samferdselsministeren.

TRYGGERE: – Vi har ingen barn å miste. Det handler om noe så grunnleggende som at det skal være trygt å gå og sykle til skolen eller i nabolaget sitt, sier byråd Sirin Stav.

– Fra 50 til 30 km/t

– Vi ønsker også at 30-sone skal være standard fartsgrense i byene, heller enn 50 km/t, og heller skilte for høyere fart der det er hensiktsmessig. I mange tilfeller kan farten utgjøre forskjellen om liv og død, sier Siren Stav.

Bymiljøetaten opplyser at de ikke er ferdige med å utarbeide en oversikt over hvilke veier og rundt hvilke skoler som de mener skal skiltes med 20 km/t.

I tettbygde strøk er dagens standard fartsgrense 50 km/t. Kommunen har i prinsippet mulighet til å senke fartsgrensene på hver enkeltvei, men det krever mye arbeid.

I dag er det kun lov å innføre 20-soner på private veier, ikke offentlige.

Det opplyser Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Bussforsinkelser?

– Vil ikke lavere fartsgrense føre til at bussene kjører saktere og at folk forsinkes til og fra jobb og andre gjøremål?

– Det kan selvsagt vurderes unntak enkelte steder, for eksempel der det er viktig for å sikre fremkommelighet for kollektivtransport. De største hindringene for trikk og buss er manglende flyt som følge av fra for eksempel bilkø i rushet eller feilparkerte biler i trange gater, svarer miljøbyråd Sirin Stav (MDG).

PERFEKT NÅ: – Det mener Folkets Partileder Cecilie Lyngby.

Folkets parti: – Perfekt nå

Cecilie Lyngby i Folkets parti stemte sammen med Frp mot å senke fartsgrensene under bystyremøtet.

– Jeg hadde en preken under bystyremøtet der jeg sa at jeg synes fartsgrensene vi har i Oslo nå er perfekte. Vi er nødt til å ha en effektiv varetransport og 30 km/t på veinettet samt 20 km/t rundt skoler vil lamme varetransporten, mener Lyngby.

Folkets Partilederen foreslår heller minimum 40 km/t og 30 km/t rundt skoler.

– Det er argumentert med at foreldre ikke tør slippe ut barna til skole og trening og lignende. Jeg gikk i Kirkeveien i Oslo i ni år uten at hverken jeg eller klassekamerater ble skadet. Barn må lære å holde seg på fortauene og foreldre må lære dem det. Foreldre må også huske på at de bor i en by, sier Lyngby.

DAGENS SITUASJON: I dag har alle gater i sentrum bortsett fra Dronning Eufemias gate, Langkaia og Operagata 30 km/t (merket rødt). Disse er statlig vei utenfor Oslos kontroll. Lyseblå gater er 40 km/t og grønne 50 km/t.

Ruter: Positive

Ruter mener det er viktig å samarbeide med Oslo om hvor 20 km/t i timen kan være en aktuell fartsgrense.

– Vi jobber med er å få bedre punktlighet og få bort de store forsinkelsene. Vi er opptatt av å finne løsninger der bussen ikke står i kø med bilene. Topphastigheten er ikke det viktigste, men å sikre reiser med en god flyt. Det er det som gir en mer effektiv reise og samtidig er positivt for trafikksikkerheten, skriver kommunikasjonssjef i Ruter, Knut-Martin Løken.

Gjennomsnittshastighet for bybuss på de tyngste linjene i Oslo er i underkant av 21 km/t i 2021.

Det er stor variasjon hvor fort bussen kjører på for eksempel ring 3 og i sentrum, opplyser Ruter.

MÅ MER TIL: Skilting alene har minimal potensial til å endre fartsnivået, mener statssekretær Tom Kalsås (Ap).

– Skilting alene har minimalt potensial

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) opplyser til VG at Samferdselsdepartementet ikke er imot utprøving av tiltak som kan bidra til å øke trafikksikkerheten.

– Forutsatt at tiltaket er hensiktsmessig, effektivt og forholdsmessig, mener Tom Kalsås.

Han utdyper:

– Å innføre fartsgrense 20 km/t på enkelte strekninger vil ikke alene gi ønsket effekt, det vil si senket fartsnivå. For å oppnå at trafikantene har et fartsnivå som er 30 km/t eller lavere, er det helt nødvendig med fysiske tiltak. Utforming av en vei eller gate vil derfor være avgjørende for fartsnivået og trafikantatferd. Skilting alene har minimal potensial til å endre fartsnivået, skriver statssekretær Kalsås.

Samferdselsdepartementet mener det vil være vanskelig for kjørende å overholde fartsgrense 20 km/t, som lett vil kunne brytes ubevisst av både motorisert trafikk og syklende.

– Departementet mener 30 km/t som laveste fartsgrense, i kombinasjon med fysiske utformingstiltak, er tilstrekkelig for å sikre god trafikksikkerhet i tilknytning til skoler, og ellers langs veinettet hvor det er særskilte behov.

Sykling med vanlig sykkel har en gjennomsnittsfart på 16,3 km/t ifølge TØI (Transportøkonomisk institutt).

Vil du klare å overholde en fartsgrense på 20 km/t? Ja Nei Stort sett Så å si aldri

Vegvesenet: 30 er nok

Statens vegvesen viser i sitt svar til VG til at Samferdselsdepartementet mer 30 km/t er lav nok hastighet til å sikre god trafikksikkerhet.

Det gjelder særlig i kombinasjon med fysiske tiltak som bidrar til å holde farten nede.

Lavere fartsnivåer kan oppnås allerede i dag uten behov for skilting ved en korrekt gateplanlegging og eventuelt ytterligere fysiske tiltak.

Etaten opplyser via presseavdelingen at de er åpne for samarbeid med lokale myndigheter og trafikkeksperter for å finne de beste tiltakene for å redusere fart øke trafikksikkerheten.

– Ja til lavere fart

Trygg Trafikks pressesjef Christopher Solstad Steen sier til VG at de prinsipielt er for lavere fart.

– Men nedskilting i seg selv vil ikke gi lavere hastigheter hvis infrastrukturen er tilrettelagt for at man kan kjøre fortere, mener trafikksikkerhetsorganisasjonen.

Resonnementet er som følger:

– Er veien konstruert for 50 km/t og skiltet ned til 20 km/t vil det føles naturlig for bilistene å kjøre i 50. Derfor trengs det heller fysiske tiltak, for eksempel opphøyde gangfelt, slik at bilene tvinges til å kjøre saktere. En nedskilting vil også kreve større innsats fra politiet, sier han.

