Forsvarskommisjonen: Ber om dramatisk forsvars-økning

Forsvarskommisjonen foreslår en umiddelbar styrking av forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner – pluss 40 milliarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over 10 år.

– Våre anbefalinger er preget av dypt alvor, men også sterk tro på våre muligheter og fortrinn, ifølge Knut Storberget, som har ledet kommisjonen siden desember 2021.

– Arbeidet må starte nå, legger han til.

På toppen av dette ønsker kommisjonen en ytterligere heving av budsjettet med 10 milliarder kroner til ekstra driftsmidler, etter perioden med

ekstrabevilgninger.

«Det er alvor», skriver kommisjonens leder Knut Storberget i en kronikk i VG i dag.

Kommisjonen legger fram sine forslag onsdag formiddag. Mottager er regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som har bestilt utredningen.

Under fremleggingen av rapporten uderstreket Storberget til forsvarsministeren at det hviler et stort ansvar både på kommisjonen, og på forsvarsministeren, overfor dagens unge.

– Vi gjør det for de som er unge i dag. Det er deres trygghet, og deres sikkerhet, sier han.

RAPPORT KLAR: Onsdag leverer Knut Storberget rapporten fra Forsvarskommisjonen til regjeringen.

To prosent-målet

– Vi står overfor den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situajsonen etter andre verdenskrig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under fremleggingen av rapporten.

Han sier forsvarskommisjonens anbefaling vil være viktig for regjeringens arbeid, og at de tar den imot med stort alvor.

– Forholdet vårt til Russland er dramatisk og endret, det for konsekvenser for forsvarsplanene våre, sier han.

Tirsdag gikk regjeringen ut og sa at de hadde vedtatt en plan for å øke forsvarsbudsjettet med til sammen 11 milliarder kroner fram til 2026, for å nå Natos felles mål om to prosent av brutto nasjonalproduktet, BNP, til forsvar.

Men den tverrpolitiske kommisjonen, som har hatt medlemmer fra alle partiene på Stortinget i tillegg til akademia, mener at regjeringen og partiene på Stortinget må strekke seg mye lengre:

Storberget-kommisjonen beskriver et forslag til et tverrpolitisk forlik i Stortinget, med en rask beslutning om ny overflatestruktur for Sjøforsvaret, en omfattende satsing på luftvern og en sterkere landmakt i hele landet.

I et debattinnlegg i VG skriver Storberget at det trengs umiddelbare tiltak for å styrke Forsvarets egen evne, gjennom å dekke kritiske sårbarheter og mangler, og forberede Forsvaret på et høyere og mer krevende aktivitetsnivå.

– Vi må få det Forsvaret vi allerede har til å virke, skriver Storberget.

Trusselbildet

Kommisjonen beskriver hvordan sikkerhetssituasjonen i Norges nærområdet brått har endret seg over få år.

** Internasjonale institusjoner og normer svekkes.

** Rivaliseringen mellom Kina og USA gjør at økonomi, teknologi og energi igjen er blitt sikkerhetspolitikk.

** Viljen til å bruke militære og ikke-militære virkemidler for å nå uakseptable mål er stor hos statlige og ikke-statlige aktører.

– Et mer sammensatt trusselbilde i hele krisespekteret utfordrer Norge. Et farligere Russland, Kinas vekst og USAs dreining mot Asia påvirker Norges

sikkerhet direkte. Europa må gjøre mer for egen sikkerhet, og Norge må ta sin del av ansvaret, skriver Storberget i debattinnlegget.

Trenger flere folk

Kommisjonen skriver at hele samfunnet må involveres for å «styrke vår motstandskraft og øke vår beredskap og evne til å håndtere krise og krig»:

– Informasjon om trusselbildet, forsvarsvilje og forsvarsevne må få fornyet oppmerksomhet og prioritet. Flere må inn til førstegangstjeneste og unge må få mer kunnskap om sikkerhet, forsvar og beredskap i skolen, skriver Storberget, som var justisminister i Ap-regjeringen da terroren traff Utøya og regjeringskvartalet i 2011.

Kommisjonen foreslår at Forsvaret øker antall ansatte og vernepliktige med 20 prosent. Da må Forsvarets kapasitet til intern utdanning også økes.