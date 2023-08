FLYTTET: Adrian Bjørklund har landet godt i Tvedestrand etter en lang kamp med Asker kommune.

Adrian ble plassert på sykehjem: − Jeg flyttet for å få et liv

TVEDESTRAND (VG) I Asker ble funksjonshemmede Adrian Bjørklund plassert på sykehjem. I Tvedestrand bor han i nybygd bolig og har personlig assistent (BPA) døgnet rundt. – Her har jeg fått et liv, sier 31-åringen.

Rundt 4000 funksjonshemmede har personlig assistent. Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, leverte i desember 2021 forslag til endringer i ordningen. Rapporten beskriver store forskjeller i kommunene og brukergruppene krever endringer.

Fortsatt er ingenting skjedd.

– Forskjellene brukerne opplever i kommunene, er helt uholdbart. Det fører til at funksjonshemmede flytter til kommuner med gode ordninger, sier Tove Linnea Brandvik, leder i Norges Handikapforbund, og medlem i BPA-utvalget.

VG har tidligere fortalt historien om trebarnsmoren Maria Hestnes, som også flyttet for å få et bedre BPA-tilbud.

BPA-UTVALGET: Tove Linnea Brandvik, leder i Norges Handikapforbund. Brukerrepresentantene i det statlige utvalget mener BPA-ordningen bør finansieres av Staten og ikke av kommunene.

Valgte å flytte

12 år gammel gikk Adrian til topps på Galdhøpiggen. 19 år senere har muskelsykdommen Beckers muskeldystrofi gjort ham til rullestolbruker. Han har også mistet synet og har jevnlig livstruende epileptiske anfall.

Adrian beskriver en årelang kamp med sin tidligere hjemkommune Asker om retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA). Han valgte å flytte til Tvedestrand, der han nå bor i ny bolig med døgnbemannet assistentordning.

Info Foreslår endringer Et offentlig utvalg foreslo omfattende endringer i ordningen som gir funksjonshemmede rett til brukerstyrt personlig assistent, BPA-ordningen. Forslagene har ligget på helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols bord siden desember 2021. Mellom 2015 og 2019 økte antall personer i aldersgruppen 18–39 år som mottok praktisk hjelp med 75 prosent, ifølge en rapport som Nordlandsforskning og Universitetet i Oslo har gjennomført for KS. Mer enn 4000 personer har BPA. Ordningen praktiseres svært forskjellig i kommunene. Statssekretær Ellen Moen Rønning Arnesen (Ap) gir ingen tidsperspektiver for når Helse- og omsorgsdepartementet kommer med eventuelle forslag til endringer BPA-ordningen. – Norske kommuner kan tilpasse og organisere sine tjenester og tilbud etter lokale forhold og behov. Her vil ikke minst en hensiktsmessig bruk av personellressurser stå sentralt. Lokal tilpasning betyr også at tilbudet vil varierer fra kommune til kommune. Alle kommuner er ansvarlig for å gi sine innbyggere god og forsvarlig helsehjelp. Det er viktig at man får god hjelp uansett hvor man bor, sier statssekretæren. Vis mer

Plassert på sykehjem

Adrian var 16 år da han flyttet sørover fra Harstad. Først til Bærum, så til nabokommunen Asker. Her gikk han på videregående skole mens sykdommen utviklet seg.

– Etter hvert kom jeg meg ikke ut av leiligheten, sier Adrian.

21 år gammel ble han flyttet til et sykehjem og etter hvert til en rehabiliteringsinstitusjon.

Etter en lang kamp mot kommunen fikk han som 23-åring vedtak om personlig assistent (BPA). Sommeren 2016 flyttet han igjen inn i egen leilighet. Halvannet år senere mistet han retten til BPA og ble igjen flyttet til institusjon. Også dette vedtaket ble endret. Adrian fikk tilbake BPA-ordningen og flyttet hjem.

Etter en periode med assistenter mistet han i 2019 igjen BPA-ordningen. Da ble han boende i leiligheten, med kommunal hjemmetjeneste. En venn flyttet inn og fungerte som assistent.

Les VGs sak om unge på sykehjem. Adrian het da Anita-Elisabeth. Han har i etterkant gjennomgått en kjønnsbekreftende behandling.

I denne perioden jobbet Adrians advokat Helge Hjort med saken. De fikk medhold i klagen hos daværende fylkesmann, nå statsforvalter.

Hjort er en av landets mest erfarne helserettsadvokater. Han har bistått mange BPA-brukere.

– Det er nesten alltid uenighet mellom kommune og bruker om hvor mye hjelp bruker trenger. BPA er en ordning kommunene ikke liker. De vil heller gi punkttjenester som hjemmesykepleie. Det er også store forskjeller mellom kommunene. Jeg mener at Asker kommune har grunnleggende mangel på respekt for brukerstyringen i BPA-ordningen, sier Hjort.

KRITISK ADVOKAT: – I Asker-saken opplevde vi at kommunen i flere omganger forsøkte å avslutte eller oppheve vedtaket om BPA-assistanse døgnet rundt, sier Adrians advokat Helge Hjort.

Asker kommune: – Kan velge institusjon

Høsten 2019/vinteren 2020 ble Adrian igjen flyttet til et sykehjem. Asker kommune ville avslutte assistentordningen og fikk medhold hos Statsforvalter.

Anne Cathrine Garder, virksomhetsleder i velferdsforvaltningen i Asker kommune, gir denne begrunnelsen for at kommunen mener Adrian skal bo på sykehjem:

– Der hvor en tjeneste i hjemmet av en eller flere årsaker ikke fungerer etter hensikten, kan en kommune velge å tilby et tidsbegrenset opphold i institusjon for å avhjelpe situasjonen. Det var også tilfellet her, sier Garder.

En ny klage førte ikke frem. Vedtaket ble opprettholdt.

– Da forsto jeg at jeg måtte flytte fra kommunen. Jeg kan ikke bo på sykehjem. Livet mitt kan ikke være en eneste lang kamp. Jeg undersøkte med flere kommuner og opplevde Tvedestrand kommune som åpen og løsningsorientert. Jeg flyttet for å få et liv, sier Adrian.

Den splitter nye tomannsboligen ligger like utenfor Tvedestrand sentrum. 31-åringen har vært tett på byggeprosessen og fått tilpasset løsningen som gjør at boligen fungerer akkurat som han ønsket seg. Nye naboer flytter inn i nybygde hus i nabolaget. Adrian opplever at han med alle sine utfordringer, lever ganske normalt.

– Kan endelig puste

Han opplever nå å «ha det veldig bra.»

– Her kan jeg endelig «puste», sier 31-åringen som er full av lovord om assistentene som fulgte ham gjennom prosessen.

Adrian mener at man må anerkjenne at «noe helse» må kunne inngå i en BPA-ordning.

– Mine assistenter håndterer epilepsien, akuttmedisin og enkle helseoppgaver som jeg har kontroll på selv. Man trenger ikke være helsepersonell for å bistå noen til å leve et normalt liv med alt det unormale, sier Adrian.

ROSER ASSISTENTENE: Adrian administrerer selv teamet rundt seg. Ferietiden har vært utfordrende. Men han er veldig fornøyd med teamet han har rundt seg.

– Et godt liv

Adrian drar gjerne på konserter og på turer. Han beskriver konserten med Sam Smith i Oslo Spektrum som en fantastisk opplevelse. Hjemme maler han bilder, han er en glad hundeeier, han «ser» TV-serier og er politisk aktiv for SV.

31-åringen administrer selv en stor gruppe assistenter som går i turnus. Sommeren har vært utfordrende. Mange vakter har vært ledige. Det er utrygt for Adrian som er blind og lenket til rullestolen. Epilepsien kan være livstruende.

Les også Trebarnsmorens kamp for å få hjelp Hun ble adoptert til Norge med en sjelden sykdom – som alle hennes tre barn skulle arve. Nå kjemper Maria Hestnes for å få hjelp til alle fire.

Alle helseutfordringer til tross, Adrian er klinkende klar på at han lever et innholdsrikt, aktivt og godt liv med stabile assistenter.

– Du kan sikker diskutere om det er verdt å bruke BPA-penger på meg. Jeg mener jo det er det. Jeg har et liv å leve og er friskere nå fordi alt fungerer godt, sier han.

Rett utenfor døren starter en rullestoltilpasset grusvei der Adrian, hunden og assistentene går tur.– Jeg kjenner vinden, som er det beste jeg vet.

– På grunn av epilepsien, må jeg ha kort vei til landingsplass for ambulansehelikopter og sykehus. Herfra bruker ambulansen 20 minutter til sykehuset i Arendal, sier Adrian som få dager før VGs besøk var innlagt etter et livstruende epileptisk anfall.

Han er takknemlig for måten han er tatt imot på i Tvedestrand.

– Kommunen ba selv om møte med advokaten min for å forstå hva BPA-ordningen innebar. Jeg hadde også tett kontakt med utbyggeren da huset ble bygd, sier Adrian.

SKJØR HELSE: Adrian eide leiligheten i Asker. Da han bestemte seg for å flytte, visste han hva han hadde råd til. – Nå er jeg på et sted hvor jeg kan leve et fritt liv. Hele poenget var å satse på meg selv og livet mitt. Det var dritskummelt å flytte, men det føltes rett. Jeg måtte bli over 30 år før jeg endelig landet, sier Adrian.

Asker kommune: – Utfordrende

Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder i Asker kommune sier til VG at det er særlig utfordrende å legge inn oppgaver som grenser opp til, eller er helsehjelp, i en BPA-ordning.

– Er sykehjem fortsatt et alternativ for nye BPA-søkere?

– Når en søknad om helsehjelp kommer til kommunen, vurder vi alltid alle alternative løsninger på kortere og lengre sikt. BPA er ikke en tjeneste, men en måte å organisere ulike tjenester på som både sikrer nødvendig helsehjelp og at de er tilpasset den det gjelder, sier virksomhetslederen.

– Adrians advokat sier at Asker kommune har en grunnleggende mangel på respekt for brukerstyringen i BPA-ordningen. Hvordan svarer kommunen på det og hva mener dere er utfordringen med dagens ordning?

– Vi kan dessverre ikke uttale oss om enkeltsaker, men kan på generelt grunnlag si at når vi behandler søknader om helsehjelp, som for eksempel BPA-ordningen, skal det skje sammen med den det gjelder slik at vi sikrer at vi gir lovpålagte og tilpassede tjenester sier Garder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post