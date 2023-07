SAVNET SIDEN 2007: Paal mistet ringen i 2007 da han var på stranden med sønnen som den gang var fem år.

Fant giftering etter 16 år: − Helt ubegripelig

Nathalie Mikkelsdatter Edsem (13) dykket ved en flytebrygge i Drøbak da hun plutselig så noe skinne på bunnen av fjorden.

– Jeg hadde dykkerbriller på og så meg rundt. Det var mye tang og tare, men noen steder var det kun sand.

Så fikk hun øye på noe som lignet en bruskork.

– Jeg plukket den opp og da så jeg at det var en giftering, sier 13-åringen.

Både dato og kirke i ringen var inngravert i ringen, og Natalie skjønte at hun måtte prøve å finne ut av hvem som eide den.

– Den er eldre enn meg. Jeg ble ganske overrasket.

FANT GIFTERINGEN: Nathalie Mikkelsdatter Edsem (13) var med noen venninner og dykket ved flytebryggen da hun fant ringen.

– Mistet den ved flytebryggen

Paal Fure (56) så at Nathalie og moren postet et innlegg i den lokale Facebook-gruppen i Drøbak. Hun hadde funnet en giftering og lurte på om det var noen som savnet den.

– Jeg tenkte «Jøss, den lignet litt» og tok kontakt, men jeg tenkte det var usannsynlig at det var min.

– Men graveringen var lik.

Fure forteller at han var ved den samme flytebryggen for 16 år siden – i 2007. Etter at han hadde badet en stund, så oppdaget han plutselig at ringen var borte.

– Jeg var sammen med sønnen min. Vi lette og lette etter ringen, men etter et hederlig forsøk ga vi opp.

– Jeg tenkte at vi ikke ville finne den, sier Fure.

Men ringen var der og har ligget mellom sand, vann og strøm i alle disse årene.

– Det er helt ubegripelig.

GIFTERING: Funnet etter 16 år.

– Ringen skal tas vare på

16 år senere er han ikke gift lenger, men ringen skal tas godt vare på.

– Det er flere år siden vi gikk hver til vårt, men jeg måtte fortelle om det.

– Hun jeg var gift med synes det var like utrolig.

Paal er glad for å få den tilbake – og den skal tas godt vare på.

– Ringen skal nå få ligge på sin plass med det ytterst begrensede utvalg av smykker jeg har – der skal den få ligge trygt.

MISTET RINGEN: Gifteringen til Paal Fure ble funnet 16 år etter at den forsvant.

