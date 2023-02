VANNVOGN: Jens Backasch (t.v.) og Øyvind Grindheim Taraldsøy henter vann fra den kommunale vanntanken i Havn boligområde i Etne kommune.

Stengte vannet: «Abonnentene vil ikkje få vatn»

En vannkrangel i Etne har ført til at 30 husstander må få tilkjørt vann av kommunen i vannbil. Eieren av det private vannverket nekter å reparere før kommunen kjøper det.

– De kan gå og kjøpe vann i butikken. Jeg har ikke stengt toalettene deres. De kan slå vann opp i toalettene slik de gjør på hyttene. Det er ikke som at de må flytte hjemmefra, sier Aage Vee, eier av det private vannverket Vee Vassverk, til VG.

Det var mandag beboerne i det lille byggefeltet Havn boligområde i Etne fikk en tekstmelding fra Vee, hvor han forklarte at vannverket hadde skrudd seg av:

«Abonnentene vil etter kvart ikkje få vatn. Dei første øvst i feltet. Anlegget vil gå tomt i løpet av i natt eller morgon dagen. Det vil ikkje bli gjennomført service på anlegget før kommunen legg fram ein avtale om overtaking som eg kan godkjenna. Helsing Aage.»

SENDTE SMS: Snart slutt på vann i springen for husene i Havn boligområde i Etne.

Årelang konflikt

Stengingen av vannverket er det foreløpige crescendoet i en årelang konflikt om hvem som skal betale for vannet til Havn boligområde. Boligområdet er skilt ut fra gården til Vee, med omkring tredve tomter. Vannet har hele tiden vært levert av Vee Vassverk, men det har lenge vært uenigheter om prisen beboerne skulle betale for vannet. Flere beboere har nektet å betale vannavgiften fordi de mener den er for høy.

En mulig løsning på konflikten har vært at Etne kommune kjøpte vannverket. Noe de er blitt tilbudt å gjøre for 3,5 millioner kroner. Kommunen sa at de kan gjøre det, men at prisen for kjøpet må betales av beboerne. Det nekter de.

– Kommunen sender regningen tilbake til oss, og det betyr at vår vannavgift stiger fra 3000 kroner til 9000 kroner i året. Noen er villige til å gjøre det. Men noen har ikke penger til det, sier beboer Eric Mills.

Han forteller at noen hus ennå har vann, men at stadig flere må hente vann fra kommunens tanker.

– Da må vi hente vann i dunker og bøtter. Det er ikke så lett å dusje da, sier tobarnsfaren.

Kommunedirektør Filippo Ballarin i Etne kommune sier at de gjerne overtar vannverket.

Kommunedirektør Filippo Ballarin

– Men da blir det en høyere pris. Og det er det flere som ikke vil. Eieren av vannverket ønsker at vi skal overta det, men vi kan ikke gjøre det hvis beboerne ikke vil det.

Inntil konflikten er løst, mener kommunedirektøren at Aage Vee plikter å levere vann til beboerne.

– Man kan ikke bare stenge av vannet. Det er han som har plikt til å levere vann til dem. Men kommunen har også ansvar for at innbyggerne har rent vann, derfor har vi hatt brannbiler der oppe som har kjørt opp tanker med vann til dem, sier Ballarin.

Torsdag har velforeningen gått til tingretten for å be om en midlertidig forføyning for å få vannverket skrudd på igjen.

– Slik jeg har forstått det, er det ikke snakk om store summer for å få det i gang igjen. Det kan se ut som vi går tom for vann ganske snart, sier leder i Havn Velforening, Kristoffer Teigland. Fredag kveld var det fortsatt noe vann igjen i springen.

– I SMS-en til beboerne skriver Vee at vannverket er stanset på grunn av behov for service?

– Jeg ser det heller som et press for å få en avgjørelse om fremtidig drift av vannverket. Velforeningen er klar for videre dialog om fremtidig drift, men det blir en mer konstruktiv dialog om det er vann i springen.

Velforeningen mener at de har betalt nok for vannet.

– Jeg tenker vi har betalt for vannverket allerede da vi betalte påkoblingsavgiften da vi overtok husene. Det har ikke vært stor velvilje fra huseierne om å gå inn i avtalen kommunen foreslår, sier han.

Teigland mener det er kommunens ansvar å sørge for vann.

– Folkehelseloven sier at kommunen har et ansvar. Det er en psykisk belastning å leve i 2023 uten vann i huset, og dette er ikke første gang dette skjer. Jeg mener kommunen bør kjøpe anlegget, og la innbyggerne i feltet betale standard takst på lik linje med andre som er tilknyttet kommunale vannverk, sier Teigland.

Aage Vee sier til VG at det er velforeningen som hindrer en løsning.

– Hadde kommunen fått et positivt signal fra velforeningen, så hadde de hatt vann nå.

Det er grunnen til at han sendte tekstmeldingen, forklarer han.

– Meldingen var ment som at hvis kommunen overtar vannverket, så signerer jeg avtalen. Og da får de vann. Det er veldig enkelt.

Stopper uten service

Det er ikke han som har skrudd av anlegget, forklarer han – det har skrudd av seg selv.

– Systemet er slik at hvis det ikke gjøres service på anlegget så stopper det selv. Og når abonnentene ikke betaler de utsendte fakturaene, så blir det ikke penger til å drive anlegget videre.

– Så nå er snart beboerne vannløse?

– Det vet jeg ikke. Det kan gjerne være tomt nå.

– Det virker ganske fastlåst, dette?

– Nei da. Jeg og kommunen har sagt ja til avtalen. Men kommunen vil ikke legge fram en avtale før velforeningen også sier ja.

Han ser det ikke som et problem at noen beboere i mellomtiden ikke har trykksatt vann innomhus.

– De kan fylle vann i badekarene sine, slik en gjorde før. Det er ikke noe problem, sier Vee.