STORT HOPP: De siste fem årene har bøtesatsene for mobilbruk økt med 8000 kroner, fra 1700 kroner i 2018.

Massiv kritikk mot økte fartsbøter: − Dette blir voldsomt

Regjeringen øker fartsbøter med 30 prosent. Til og med Trygg Trafikk reagerer.

Det gjør også Riksadvokaten, Politidirektoratet og Advokatforeningen.

1. februar økte bøtesatsene med 30 prosent. Endringen betyr blant annet at dersom du blir tatt i å bruke håndholdt mobil under kjøring, må du punge ut med 9700 kroner.

Kjører du i 61km/t i 50-sonen, kan boten komme på 5400 kroner.

Til sammenligning må du ut med 2400 svenske kroner i nabolandet.

Kommentarfeltet kokte da politiet i Sørvest lanserte nyheten på Instagram forrige uke.

Men før dette kom på plass, ble forslaget sendt på høring, der offentlige og private aktører kan si hva de mener. De fleste var mot, bortsett fra Sykkelforeningen og byrådet i Oslo.

Likevel innførte regjeringen bøtesatsene.

KRITISK: Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen mener økningen er urimelig.

Blant dem som advarte, var Advokatforeningen:

– Vi mener at bøtene allerede var på et høyt nivå og at hvis man øker mer blir de både urimelig og uforholdsmessig, sier generalsekretær Merete Smith.

I høringssvaret sikter foreningen til at målet med bøter er at de skal virke preventivt – altså påvirke folk til ikke å kjøre for fort.

– Men vi tror at å øke fra et høyt nivå til enda høyere, har liten preventiv effekt. Da blir effekten at man får mer penger til statskassen.

Advokatforeningen: Eneste vinneren er staten

Justis- og beredskapsdepartementet har beregnet at en økning vil gi staten en ekstrainntekt på rundt 241 millioner kroner.

– Eneste effekten er at staten blir litt rikere?

– Ja, sånn kan du si det.

– Vi pekte også på at hvis bøtene absolutt måtte økes, var det tilstrekkelig å øke tilsvarende inflasjonen. Dette blir voldsomt for de som ikke har så god råd.

Inflasjonen (prisvekst) ligger på rundt 6 prosent i Norge. Bøtene øker altså med fem ganger vanlig prisvekst i samfunnet.

Statssekretær i justisdepartementet Geir Indrefjord (Sp), skriver i en e-post til VG at de har vurdert alle høringssvarene grundig og trekker frem at høringsinstansene var delt i sitt syn på forslaget.

– Regjeringen mener det er riktig at vi som samfunn og fellesskap signaliserer tydelig at å kjøre langt over fartsgrensen er alvorlig og noe vi som samfunn og fellesskap ønsker mindre av, skriver han.

– Jeg tror det er klokt å fatte beslutninger ut fra den kunnskapen vi har. Vi vet at fart dreper og at økonomiske insentiver ofte virker.

Indrefjord peker på at 118 mennesker ble drept i trafikken i fjor, en økning på nesten 50 prosent fra året før.

– Jeg tror flere lar seg provosere over disse meningsløse dødsfallene enn av at de som med god margin utsetter seg selv og andre for fare, noen ganger får en reaksjon fra oss som samfunn og fellesskap.

Dette er noen av svarene

Trygg Trafikk: Mye tyder derfor på at en ytterligere økning på 30 prosent ikke vil ha ønsket trafikksikkerhetseffekt. Tvert imot er det fare for at befolkningen vil oppleve et slikt nivå som urimelig.

Riksadvokaten: Riksadvokaten kan ikke slutte seg til forslaget om å øke bøtesatsene for forenklede forelegg. Det er grunn til å stille spørsmål ved den begrunnelsen som forslaget støtter seg på.

Politidirektoratet (POD) har svart på vegne av Utrykningspolitiet (UP) og Oslo politidistrikt (OPD), som også er uenige:

«Dette innebærer en betydelig straffeskjerping for

overtredelser etter veitrafikkloven som det etter vår mening ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for», skriver de.

Smith understreker at bøter i seg selv er viktig for å hindre farlig kjøring, men at straffen må stå i forhold til forbrytelsen.

– Forholdet mellom stat og borger er viktig – at borgerne har tillit til staten. Dette er typisk sånn som skaper negativitet, der mange vil oppleve at man har gått for langt.

Info Nye bøtesatser fra 1. februar Håndholdt mobil under kjøring: 9.700 kroner

Avstand til forankjørende: 9.700 kroner

61km/t i 50-sone: 5.400 kroner

Brudd på forbudsskilt: 7.800 kroner

Kjøring på rødt lys: 9.700 kroner

Vikepliktovertredelser: 9.700 kroner Vis mer

Stortingspolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) i Samferdselsdepartementet mener det var rett å innføre de høye bøtene på tross av protestene i forkant.

– 118 mennesker ble drept i trafikken i Norge i 2022, en økning på nesten 50 prosent fra året før. Dette er alvorlig for alle som mister nære og kjære i ulykker og for samfunnet og fellesskapet. At flere holder fartsgrensen, bidrar til å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken, skrev han i en e-post til NRK.