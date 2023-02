Håkon Mosvold Larsen / NTB

NRK: Tidligere Nettavisen-journalist lånte penger av kilde

Tidligere journalist i Nettavisen Espen Teigen er i Forliksrådet dømt til å tilbakebetale 28.345 kroner til leder av foreningen Rettferd, Tor Bernhard Slaathaug. Det skriver NRK.

Han ble dømt ved en fraværsdom fraværsdomHvis motparten ikke møter i forliksrådet og ikke har gyldig grunn, kan forliksrådet gi en fraværsdom. Motparten vil som regel bli dømt til å betale det klageren har bedt om. Kilde: Politiet.no. 23. november i fjor.

Teigen har skrevet flere artikler hvor Tor Slaathaug har medvirket.

– Jeg har i noen situasjoner der økonomien har vært veldig presset, spurt folk om lån, og dette skammer jeg meg over. Men jeg vil understreke at det har aldri blitt sammenblandet med jobb eller rolle», skriver Teigen i en e-post til NRK.

Slaatthaug sier selv til kanalen at lånet til Teigen ikke på noen måte var koblet til et ønske om redaksjonell omtale.

Sjefsredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum sier til NRK at sakene er et klart brudd på Pressens Vær Varsom-plakat og avisens etiske retningslinjer.

– Bindinger er ødeleggende for troverdigheten, og en slik sak er selvsagt ikke heldig for Nettavisen. Vi vil arbeide grundig for å få alle fakta på bordet og være åpne om det vi finner.

Teigen kom til Nettavisen i 2019, etter å ha vært rådgiver for daværende Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

I 2021 forlot han Nettavisen for å bli pressesjef for Frps stortingsgruppe.

I januar 2022 tok han over som partiets kommunikasjonssjef, en jobb han sluttet i etter rundt to måneder – og ble kommunikasjonsrådgiver.

Espen Teigen ble på ny ansatt som journalist i Nettavisen våren 2022.