BARNEHOSPICE: Andreas hus på Eg i Kristiansand.

Forsvarer ikke skandaleprosjekt: − Det blir ikke så mye drodling om fortiden

Foreningen for barnepalliasjon har frist til fredag med å gi tilsvar til en knusende revisorrapport. Det blir ikke mange linjene.

Den nye styrelederen er mer opptatt av å se fremover. Ansgar Gabrielsen håper å få til drift av kriserammede Andreas hus i Kristiansand.

- Det ville vært et monument over galskap, hvis Andreas hus skulle bli bygd om til en McDonald’s-restaurant, sier Gabrielsen til VG.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) sto bak millionprosjektet.

Andreas hus skulle være et døgntilbud for barn med dødelige tilstander. Dørene skulle åpnet ved nyttår. Slik ble det ikke.

– Trikset med regnskapene

En revisjonsrapport fremlagt 20. januar var svært kritisk til bruken av offentlige tilskudd. Helsedirektoratet stanset all statsstøtte.

– De har bevisst trikset med regnskapene. Vi har ikke vært borte i så grove saker før, sa avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Elise Husum til VG.

FFB fikk frist til fredag 10. februar med å svare.

– Jeg tenker det maks blir to sider. Det blir ikke så mye drodling om fortiden. Ingen av oss var med på det som er beskrevet, sier Gabrielsen.

Info Granskning av Andreas hus Andreas hus i Kristiansand skulle blitt Norges første barnehospice, et senter for barn med uhelbredelige og dødelige sykdommer..

Stortinget vedtok i 2020 ja til at Foreningen for barnepalliasjon årlig skulle få 30 millioner kroner i fem år til senteret.

Men øremerkingen til Andreas hus ble fjernet i statsbudsjettet for 2023. I fjor høst foretok Helsedirektoratet kontroll av foreningens pengebruk.

PricewaterhouseCoopers (PwC) gjorde mange kritikkverdige funn, da foreningens bruk av tilskuddsmidler de siste tre årene ble gransket.

Helsedirektoratet konkluderte med at regelverket for tilskudd er brutt. Vis mer

Foreningens forrige styre gikk av i oktober, etter at den høye pengebruken ble kjent gjennom avsløringer i Fædrelandsvennen og NRK.

Ildsjelen bak prosjektet, Natasha Pedersen er ikke lenger generalsekretær i foreningen hun grunnla. Hun føler seg utsatt for mye urett.

EKS-STATSRÅD: Ansgar Gabrielsen er ny styreleder i FBB.

– Sammensatt ansvarsbilde

– Det nye styret kan bare ta revisjonsrapporten og hennes kontradiksjon kontradiksjonMotsigelse til etterretning. Vi har ikke grunnlag for å mene noe om det, sier Gabrielsen.

– Hva tenker du om rapportens innhold?

– Jeg har lest mange revisjonsrapporter, men aldri sett større ansamling av konkrete påpekninger som i ettertid viser seg ikke var spesielt kloke.

Gabrielsen vil likevel ikke karakterisere det som er skjedd før hans tid.

– Mye er gjort og mye er brukt fornuftig. I slike rapporter pekes det på det som ikke er gjort fornuftig. Det er nok et høyst sammensatt ansvarsbilde.

KOSTBART: Prosjekt- og byggefasen de siste tre årene har kostet 90 millioner kroner.

Barnepalliasjon er en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming til barn og unge med livstruende eller livsbegrensende sykdom.

FFB har siden 2020 fått over 90 millioner kroner til etablering av Andreas hus. Helsedirektoratet mener foreningen har misbrukt offentlige midler.

Direktoratet har varslet krav om tilbakebetaling av et tosifret millionbeløp.

– Vi jobber med å gjenopprette tilliten i direktoratet. Konseptet vi kommer opp med, vil ha betydning for deres krav, sier Gabrielsen.

15 kan miste jobben

Han opplyser at foreningen disponerer 12–15 millioner kroner. 15 ansatte er på vei ut. Styret skal torsdag ta stilling til om de formelt skal sies opp.

Gabrielsen ønsker å konsentrere seg om fremtiden:

– 150–160 millioner offentlige kroner er lagt ned i et bygg og investert i kompetanse og driftmidler. Spørsmålet er hva vi kan få ut av det.

Styrelederen håper å få åpnet et senter som kan gi tilbud til syke barn og deres foreldre, så nær tanken bak Andreas hus som mulig.

– Nedslagsfeltet blir ikke nasjonalt. Det er også utelukket at det skjer i regi av vår forening. Og driftskonseptet må nok justeres betydelig.

– Hvem ser du for deg kan overta?

– Det mest nærliggende er kommunen, sier Ansgar Gabrielsen.

IKKE ÅPNET: Styret vurderer torsdag om 15 ansatte skal sies opp.

Dialog med kommunen

Andreas hus ligger på Egsjordet i Kristiansand.

Over veien ligger kommunens helse- og omsorgstilbud for barn- og unge, like ved ligger Kristiansand sykehus og spesialisthelsetjenesten.

– Vi er i god dialog med kommunen om hva Andreas hus kan bli. Det er mitt håp å få til en overgang som ivaretar mange av våre målsettinger.

– Men har kommunen råd til å påta seg driftsforpliktelsene?

– Kommunen har garantert for husleie i ti år. Med en slik forpliktelse ville det være underlig hvis de ikke tok i bruk et anlegg av den kvaliteten.

ORDFØRER: Jan Oddvar Skisland (Ap) er ordfører i Kristiansand.

– Har en fremtid

Kommunedirektør i Kristiansand Camilla B. Dunsæd sier til VG at det kan bli aktuelt å flytte tjenestetilbud innen helse til det nye senteret på Eg.

– En hurtigarbeidende arbeidsgruppe ser om vi har kommunale behov som med fordel kan dekkes i Andreas hus, sier Dunsæd.

Hun ser ikke for seg at kommunen skal påta seg nye og store økonomiske forpliktelser, men snarere flytte driftskostnader fra ett sted til et annet.

Kristiansand kommune har finansiert byggingen av Andreas hus med 75 millioner kroner.

Byens ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) sier at han er helt sikker på at Andreas hus har en fremtid.

– Det er et veldig godt bygg som kommer til å bli brukt til helserelaterte oppgaver, sannsynligvis for barn og ungdom.

– Så prosjektet er ingen komplett skandale?

- Skandalen er at så mye penger ble brukt unødvendig. Men vi har fått gode, sentrale lokaler som kan brukes til flere typer aktiviteter.