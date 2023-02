Dette kan bli kuttet ved OUS – tillitsvalgte advarer

Tillitvalgte ved OUS reagerer kraftig på planlagte kutt ved OUS. Ved nyfødtintensiven kan kuttene i verste fall føre til tap av liv, advarer de.

Norske sykehus har stramme budsjetter og står overfor en rekke kutt.

Ved Oslo universitetssykehus skal det kuttes 462 årsverk. Nå har klinikkene ved sykehuset funnet hva og hvor de kan kutte.

Det er klinikkene selv som har foreslått kuttene, men advarer samtidig om at kuttene kan få konsekvenser for pasientene og arbeidsmiljøet.

Dette kommer fram i dokumenter som er lagt ut på OUS sine nettsider, i forkant av styremøtet denne uken, der kuttene eventuelt skal vedtas.

– Potensielt tap av liv

De tillitsvalgte ved sykehuset kommer med sterk kritikk av budsjettkravene:

– Vår vurdering av økonomiske kutt i denne størrelsesorden (500 årsverk) på kort tid innebærer høy risiko for at aktivitet går ned og behandlingstilbud svekkes, og med det økte ventelister og svekket kvalitet, skriver de i en protokolltilførsel.

De tillitsvalgte trekker frem et eksempel, der Barne- og undomsklinikken foreslår å kutte 28 årsverk på Nyfødtintensiv.

– Reduksjon av antall senger på nyfødtintensiv vil medføre redusert kvalitet på behandlingen av nyfødte med potensielt tap av liv, skriver de.

I vurderingen fra klinikken selv står det følgende:

«Nyfødtintensiv melder om høy risiko for at det får alvorlige konsekvenser for pasientbehandling, pasientenes prognose og arbeidsmiljøet. Det vil bli gjennomført en mer detaljert risikovurdering på avdelingsnivå.»

OUS ønsker ikke å kommentere saken før styremøtet.

Tror ikke tiltakene løser problemene

De tillitvalgte ved sykehuset mener den økonomiske situasjonen ikke løses med tiltakene som er foreslått nå. De mener det må mer overordnede og langsiktige tiltak til.

I dokumentet oppsummerer de tillitsvalgte hvordan klinikkene selv vurderer konsekvensene av kuttene:

Betydelig risiko knyttet til økonomisk måloppnåelse: 11 av 14 klinikker

Høy risiko for konsekvenser for pasientbehandlingen: 9 av 14 klinikker

Risiko for negativ påvirkning av arbeidsmiljøet: 12 av 14 klinikker

I dokumentene kommer det fram flere forslag til hvor det kan kuttes.

Som nevnt over foreslår nyfødtintensiven å kutte 28 årsverk.

Det er fra før kjent at ABC-klinikken ved Kvinneklinikken skal legges ned. Men klinikken må fortsatt kutte for å nå budsjettkravene.