SKAL SNU MOBBETRENDEN: Hvis dette blir den nye lederduoen i Oslopolitikken, vil de engasjere seg personlig mot mobbing blant barn og unge, lover Anne Lindboe og Eirik Lae Solberg.

Flere mobbes i Oslo – Høyre-duo vil ha mobbekutt innen 2025

RÅDHUSBRYGGA (VG) Oslo-skolen er blant mobbeverstingene. En økning fra 8 til 10,8 prosent i 7. trinn betyr at altfor mange enkeltelever som har det ille, påpeker Anne Lindboe.

Navnet og ansiktet hennes vil være kjent for mange – etter flere år som barneombud og jobbing mot mobbing.

Nå vil hun bekjempe plaging og trakassering av barn og unge fra en ny plattform.

Målet er å bli Høyres ordfører i hovedstaden etter høstens valg. Med seg på det politiske laget som har størst oppslutning for tiden – har hun byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

De er ikke stolte av at Oslo også er blitt blant fylkene med de høyeste mobbetallene.

Info Andel elever på 7. trinn som oppgir at de er blitt mobbet Hele landet: 9,9 prosent

Nordland: 11,2 prosent

Oslo: 10,8 prosent

Innlandet: 10,6 prosent

Viken: 10,4 prosent

Troms og Finnmark: 10,1 prosent

Vestfold og Telemark: 9,8 prosent

Agder: 9,6 prosent

Møre og Romsdal: 9,3 prosent

Vestland: 9,2 prosent

Trøndelag: 9,0 prosent

Rogaland: 8,6 prosent (Kilde: Elevundersøkelsen 2022/2023) Vis mer

Sammen med grunnskolene i Nordland fylke har Oslo-skolene høyest andel elever som oppgir at de blir mobbet, ifølge den siste Elevundersøkelsen for 2022/23.

I koronaperioden økte andelen elever som opplever mobbing på 7. trinn, mens andelen gikk ned på 10. trinn og vg1.

I den siste Elevundersøkelsen som er tatt opp blant hele 460.000 elever i 2022, øker andelen som opplever mobbing på alle trinn.

IKKE BARE SNORKLIPPER: Hvis hun blir ordfører i Oslo, så lover Anne Lindboe at hun ikke bare blir en snorklipper-borgermester, men en ordfører som gjerne taler barn og unges sak.

– Barn har etter loven rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø. Å bli utsatt for mobbing på skolen medfører utenforskap, økt risiko for skolefrafall og økt risiko for psykisk uhelse, sier Lindboe.

Hun knyttet til seg egne ekspertgrupper – også unge som selv ble mobbet – da hun var barneombud.

– De omtalte den psykiske mobbingen de ble utsatt for som verre enn juling og fysisk mishandling, husker Lindboe.

BLE UTSTØTT: Eirik Lae Solberg har personlige erfaringer med å bli utsatt for mobbing fra egen oppvekst.

Eirik Lae Solberg står ved siden av henne med de to markante rådhustårnene i bakgrunnen.

Han har tatt mål av seg til å gi Raymond Johansen (Ap) avløsning som byrådsleder. Og til å snu utviklingen på mobbetallene.

Info Mobbeparagrafen Opplæringsloven kapittel 9A gir skolene plikt til snarest å undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt arbeidsmiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Vis mer

Solberg har personlig erfaring med hvor vondt det er å bli utstøtt som barn.

– Jeg vet hvor tøft det er å bli satt utenfor. Det gjør noe med deg. Ingen ønsker det, sier Eirik Lae Solberg til VG.

Det var i oppveksten – i starten på ungdomsskolealderen at han og familien flyttet til et nytt sted.

MOBBESAK: Daværende barneombud Anne Lindboe reagerte sterkt da hun fikk lese den rystende Odin-saken i VG i oktober 2014.

Både han og Lindboe mener at også de som voksne politikere har et ansvar for hvordan de omtaler andre mennesker – kanskje spesielt politiske motstandere på vei inn i valgkampen.

– Både som politikere og som foreldre har vi et ansvar for hvordan vi snakker om kollegaene våre, arbeidsplassen vår eller andre politikere foran barna våre. Det preger jo veldig barnas måte å snakke til hverandre på. Man kan godt være uenig, men det betyr ikke at noen er teit eller dum for det, sier ordførerkandidat Lindboe.

– Målet: Tydelig mobbekutt i 25

– Hvor mye skal mobbetallene ned i Osloskolen dersom et nytt Høyrestyrt byråd får regjere?

– Tallene viser dessverre at verktøyene skolene har ikke brukes godt nok. Vi vil sørge for at skoleledere og lærere jobber systematisk mot mobbing året rundt. Byrådet og utdanningsetaten må følge hver enkelt skole tett, og sette inn nødvendige ressurser og opplæring til de skolene der mobbetallene er høye. Det er et lederansvar å sørge for at mobbing bekjempes, sier Solberg.

Lindboe legger til:

– Dette er noe vi kommer til å følge opp hvis vi overtar til høsten. Det tar tid å snu denne utviklingen, men vårt mål er at vi ser et tydelig mobbekutt fra 2025.

Mange brudd på skolenes aktivitetsplikt

Høsten 2022 ble det også det meldt inn 854 saker om elevenes læringsmiljø, fortrinnsvis mobbesaker til landets statsforvaltere (tidligere fylkesmenn).

HAR ANSVARET: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) uttalte – når bruddene på aktivitetsplikten ble kjent – at det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke følger godt nok opp når man som elev ikke har det trygt i læringsmiljøet.

Det tilsvarer en økning på 266 saker mot samme tid i fjor.

I nesten alle sakene som ble behandlet (95 prosent), har statsforvalteren konkludert med at skolen har brutt aktivitetsplikten.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å vurdere hvilken kompetanse skolene trenger for å bli bedre til å forebygge og oppdage mobbing og andre krenkelser.