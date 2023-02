HARDE TIDER: Med «Finansdepartementet» stemplet i pannen sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at Forsvaret – forsikringspremien – må få mer penger i årene fremover.

Vedums krigsbudsjett: Må bruke mer til forsvar og sikkerhet

Russlands krig mot Ukraina vil kreve mye fra regjeringens økonomiske handlingsrom, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Men han ser foreløpig ikke behov for store skatteøkninger.

Vedum forteller om en ny tidsregning etter 24. februar 2022 – da Russland invaderte nabolandet Ukraina.

– Vi har fått en krigskostnad, sier han.

I mai vil regjeringen fortelle mer om hvordan krigen påvirker offentlig økonomi.

– Det er enorme beløp, sier Vedum.

– Det er mye mer enn det Sp og Ap til sammen hadde som valgløfter 2021.

– Alle skal få det bedre

I et foredrag på Universitetet i Oslo tirsdag formiddag startet finansministeren høyttenkningen om perspektivmeldingen, om fremtidsutsiktene i norsk økonomi som regjeringen skal sende til Stortinget neste år.

– Over det hele ligger et mål om at alle skal få det bedre hvert år, at alle får reallønnsøkning hvert år, sa Vedum.

Han fortalte hvordan krigen vil definere handlingsrommet til regjeringen, også etter 2025. Og om forsikringspremien som Norge har sluppet å dekke i mange år med dyp fred:

– Mye av handlingsrommet på statsbudsjettene må brukes på forsvar og sikkerhet de neste årene, sier Vedum til VG.

Forsvarsbudsjettet skulle vært 32 milliarder kroner større i år, om regjeringen skulle ha oppfylt Natos felles mål om to prosent av BNP til forsvar.

– Ja, Natos mål ligger til grunn, men kanskje ikke fra år til år når vi ser de enorme svingningene i inntekter. Men Natos mål er helt definerende. Det skal vi ha som styringsmål, sier Vedum.

Noen lange mål ligger fast, krig eller ikke krig:

– Vi må sikre at den enorme formuen i oljefondet blir til glede også for senere generasjoner, sier Vedum.

Den store driveren i økonomien er befolkningsutviklingen, at andelen eldre blir stadig større, og at gjennomsnittlig levealder øker. Trygd og eldreomsorg spiser år for år opp det meste av politikernes handlingsrom:

– Jeg vil aldri si at det er negativt, at folk lever lengre. Men det er en kjempeoppgave. Vi får det til om vi prioriterer det, ser Vedum.

– Og så skal vi ha bedre kontroll over naturressursene. Det er ressursene, og folks arbeid, som har gjort Norge til et så rikt land. Og denne regjeringen er rede til å kjøpe der hvor det er ønskelig for å få kontroll, legger han til.

– Ser du for deg at skattenivået i Norge må opp, som følge av alt du sier som må prioriteres?

– På kort sikt ser ikke vi for oss det, ut over de skatteendringene vi gjorde i fjor. Da var jo begrunnelsen de voldsomt økte utgiftene på grunn av krigen i Ukraina. Vi endret nivået i norn bransjer for de som fikk veldig store overskudd. Men hva som vil være behovet på lang sikt, får vi komme tilbake til, sier Vedum.