SVARER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte VG etter å ha holdt tale til partiets landsstyremøte på Thon Hotel Storo i Oslo.

Vedum om rapportbråket: − Skal være offentlige

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har fått sterk kritikk for ikke å publisere FFI-rapport som hans eget departement bestilte. Hans egen partileder, Trygve Slagsvold Vedum, sier at slike rapporter skal være offentlige.

Nationen skrev fredag at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ikke vil publisere en rapport som departementet selv bestilte.

Han mente at funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen.

Høyres Ine Eriksen Søreide steilet over begrunnelsen og ba mandag Jonas Gahr Støre (Ap) komme på banen.

FORSVARER: Sigbjørn Gjelsvik forsvarer at han ikke ville publisere FFI-rapporten på sine nettsider.

– Må publiseres

Sp- leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at det viktige er at rapporten nå er offentlig – og viser til at FFI har publisert rapporten på sine egne nettsider.

– Sigbjørn Gjelsvik vil ikke publisere FFI-rapporten på departementets nettsider. Støtter du ham i dette?

– Rapporten må i alle fall publiseres. Det har skjedd nå. Det hører med i vårt ordskifte at ting blir publisert og så diskuterer man det. Akkurat hvor det skal publiseres har jeg ikke gått inn i og diskutert. Debatt er aldri skadelig, sier Vedum til VG.

– Men hvorfor publiserer man da ikke på regjeringens nettsider, hvis det ikke er skadelig med debatt?

– Du må spørre Gjelsvik om akkurat den vurderingen, sier han.

PÅ MØTE: Trygve Slagsvold Vedum, Ola Borten Moe, Anne Beathe Tvinnereim og Marit Arnstad satt på første rad på partiets landsstyremøte mandag.

Vedum sier at det er mange rapporter og tekstdokumenter som kommer til et departement som ikke publiseres på nettsidene.

– Det er ikke noen nyhet i det hele tatt. Det som er viktig er at det er åpenhet om hvilke dokumenter departementet får, hvis det ikke er unntatt offentlighet selvfølgelig. Alt annet skal det være åpenhet rundt, sier Vedum.

– Jeg synes det er bra at det kan være debatt rundt en forskningsrapport. Det er i seg selv bevisstgjørende. Det hører til et opplyst samfunn at man diskuterer. Da må det komme åpent frem så lenge det ikke er sikkerhetspolitiske grunner til at det ikke skal være åpenhet om det, sier han.

KRITISK: Høyres Ine Eriksen Søreide kritiserer Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

– Søreide sa at dette undergraver tilliten til forskningen. Er du enig med henne?

– Det er en opposisjonspolitikers måte å lage et politisk poeng. Svaret på det er nei, sier Vedum og understreker:

– Det er ikke noen tvil om at denne typen rapporter skal være offentlige, så lenge det ikke er sikkerhetspolitiske grunner til noe annet. Noe FFI-rapporter er jo ikke offentlige. Det å ha et ordskifte rundt dette er positivt. Jeg har ikke lest rapporten, så jeg har ikke noen vurderinger om innholdet i rapporten, sier han.

BLIR KRITISERT: Sigbjørn Gjelsvik er kommunalminister i Støre-regjeringen.

– Blander fiksjon og virkelighet

Gjelsvik forsvarte mandag formiddag beslutningen om å ikke legge ut FFI-rapporten på departements nettsider, og viser til at de har gitt innsyn til journalister og andre som har bedt om det.

– Departementet har hele tiden vært tydelig på at FFI kan publisere rapporten på sine nettsider. Dette ble også formidlet skriftlig til FFI 29. september, skriver han i en e-post til VG.

– Jeg mener rapporten blant annet blander fiksjon og virkelighet på en uheldig måte som kan spore av debatten. Jeg fryktet at enkelte kunne ledes til å tro at dette er faktiske sårbarheter i gjennomføringen av valg i Norge. Derfor valgte vi å ikke legge rapporten ut på regjeringen.no, skriver han.

VG har bedt om en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), men har mandag ettermiddag ikke fått svar.