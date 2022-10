FREGATT: «Thor Heyerdahl» er en av fire gjenværende fregatter, etter at «Helge Ingstad» forliste i 2018.

Betydelige mangler ved Forsvarets fregatter

En rapport fra Riksrevisjonen avdekket alvorlige mangler ved Forsvarets fregatter i 2016. Det er fortsatt betydelige mangler i 2022, skriver Riksrevisjonen nå i en pressemelding.

I perioden mellom 2006 og 2011 mottok Norge fem fregatter fregatterFregatt er et lite til middelstort, hurtig krigsskip. av Fridtjof Nansen-klassen, som regnes som selve ryggraden i sjøforsvaret.

I 2016 la Riksrevisjonen frem en rapport som avdekket store mangler i fregattvåpenet.

Hovedkonklusjonen var at fregattvåpenet ikke hadde den operative evnen som Stortinget hadde forutsatt.

I kjølvannet av denne rapporten satte Forsvarsdepartementet i gang flere viktige tiltak.

Riksrevisjonen slår nå fast at Sjøforsvarets fregattvåpen fortsatt er mindre operativt enn forutsatt av Stortinget.

Det er fortsatt utfordringer på kompetanse og bemanning, vedlikeholdsetterslep og tilgang på reservedeler og ammunisjon, skriver Riksrevisjonen.

– I dag ser vi at det har skjedd forbedringer, men at flere av utfordringene fortsatt gjelder. Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og er svært alvorlig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Konsekvensene er betydelige, står det i pressemeldingen.

Bemanningssituasjonen er marginal og det medfører høy belastning på personellet. Utfordringene med reservedeler fører fortsatt til «kannibalisering», det vil si at deler plukkes fra ett fartøy for å brukes på et annet.

Kritikk av Forsvaret

Dette er andre gang på kort tid at Riksrevisjonen kommer med svært alvorlig kritikk av Forsvaret.

I starten av oktober fikk Forsvaret kritikk for mangler i de digitale informasjonssystemene som brukes i operasjoner.

─ I dagens sikkerhetspolitiske situasjon forstår jeg at folk blir ekstra bekymret når vi er så kritiske mot Forsvaret, men disse sakene er svært viktige å få frem. Når vi avdekker feil og mangler som kan få konsekvenser for rikets sikkerhet, er det i sin natur alvorlig. Det betyr derimot ikke at det norske Forsvaret ikke fungerer, understreker Schjøtt-Pedersen.

FORLIS: «Helge Ingstad» forliste i 2018.

Forlis og manglende helikopterstøtte

Hver fregatt kostet flere milliarder.

Norge har kun fire fregatter igjen etter at KNM Helge Ingstad forliste i november 2018. Da gikk også deler som skulle understøtte hele flåten, tapt.

I tillegg har det vært store utfordringer med NH90-helikoptrene, som er sentrale for fregattenes operative evner. Nå står helikoptrene på bakken og kontrakten med leverandøren er avsluttet.

– Konsekvensen er at vi ikke har og ikke har hatt et fregattvåpen som fungerer slik Stortinget opprinnelig forutsatte, sier Schjøtt-Pedersen.