Tillitsvalgt bekrefter: Forslag som kunne stanset oppsigelser på OUS avvist

14 av 25 sykepleiere har sagt opp ved thorax-klinikken på Ullevål. Mandag skal enda flere ha sagt opp, ifølge tillitsvalgt.

Onsdag forrige uke kom seksjonslederen ved thorax-klinikken på Oslo universitetssykehus med et forslag, som kunne føre til at flere av de som har sagt opp, ville trekke sine oppsigelser.

Men dette ble mandag avvist av klinikk- og seksjonsledelsen, bekrefter tillitsvalgt Stine Nesseth til VG.







– Det er veldig synd at vi ikke ble hørt. Vi kom med flere punker som kunne ført til at flere ville trekke sine oppsigelser, men igjen viste ledelsen at de ikke er villig til å ha en dialog, sier Nesseth.

Fra før har 14 av 24 sykepleiere som jobber på avdelingen sagt opp. Disse vil nå fortsette sine planer om oppsigelse.

– Enda flere har sagt opp i dag, sier Nesseth.

Det var NRK som meldte nyheten først.

På thorax-klinikken gjøres det operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer.

De første 14 sa opp i løpet av en uke, og det skal være fem til som vurderte å si opp for litt over en uke siden.

En viktig grunn til at de sier opp, er planene om å samle planlagte hjerteoperasjoner på Rikshospitalet i sommerferien. Lungekirurgi og beredskap skal være på Ullevål.

Disse planene fortsetter og hjerteoperasjoner skal være samlet på Rikshospitalet innen 2025.

– Vi har igangsatt formelle prosesser for involvering og medvirkning som skal til for å gjøre de nødvendige endringene i turnus for å få dette til, sier klinikkleder Bjørn Bendz i epost til VG.

– Vi er lei oss for at en gruppe ansatte har sagt opp. Deres forslag til løsning som er blitt presentert for oss ivaretar imidlertid ikke behovet for å samle fagfolk og kompetanse for gjennomføring av hjerte- og lungekirurgi sommeren 2023. Vi fortsetter derfor med de nødvendige prioriteringene vi har igangsatt, sier Bendz.

Bendz forklarer at erfaringer fra sommeravvikling i fjor viste at arbeidsmengden var større på Rikshospitalet enn Ullevål.

– Ved at planlagte hjerteoperasjoner skjer på ett sted i sommerferien kan vi samle fagfolk og kompetanse som sikrer god kvalitet, fornuftig ressursbruk og økt forutsigbarhet, sier Benz.