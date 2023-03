ÅRVÅKNE: Anon Yu Henriksen (18) og Sania Aliza Shabir (17) mener woke-bevegelsen er misforstått, og de synes debatten har blitt forvrengt.

Unge bekymret: – «Woke» er blitt skjellsord

Bare hver tredje nordmann vil betegne seg som woke, viser ny undersøkelse. Men unge antirasister vil ta ordet tilbake.

VG har nylig publisert flere saker om antiwoke-bevegelsen.

Sakene har handlet om Jack Chen (20), Sunniva Sæterdalen (18) og Nhan Kien Nguyen Huynh (22), som mener de går mot strømmen i debatten om woke, kansellering kanselleringFra engelsk «cancel» og «cancel culture»: Oppleve konsekvenser for sine meninger i form av sosiale represalier, boikott eller utestengelse. og politisk korrekthet.

Sakene har skapt mange reaksjoner. Blant annet reagerer flere unge på at woke wokeEt begrep som oftest brukes i sammenheng med politisk korrekthet. Det ble opprinnelig ansett som en positiv egenskap, men har i senere tid fått en negativ klang. Det har vært flere tilfeller hvor den politiske høyresiden bruker begrepet som en måte å bagatellisere meningsmotstandere. blir fremstilt ubalansert og feilaktig.

– Jeg satt inne med tårer, frustrasjon og vondt i magen etter å ha lest VG-sakene om antiwoke. Jeg blir så trist når jeg ser antiwokere i Norge får totalt dreie samfunnsdebatten, sier Anon Yu Henriksen (18).

En ny meningsmåling fra Respons Analyse viser at 6 av 10 nordmenn mener politisk korrekthet og woke-kultur har gått for langt. Det er særlig unge menn som er «lei», ifølge befolkningsundersøkelsen som kom mandag.

I en e-post til VG skriver seniorrådgiver Marius Amundsen Flaget i Respons Analyse at de har fulgt debatten om woke som har gått den siste tiden. De har i den forbindelse gjort en meningsmåling om folks holdninger til woke og politisk korrekthet.

Undersøkelsen er besvart av 1095 personer, og skal være landsrepresentativt.

Anon Yu Henriksen og Sania Aliza Shabir (17) identifiserer seg som woke og antirasister. De reagerer på de som kaller seg antiwoke antiwokeDe som plasserer seg tydelig på den ene siden i en pågående «kulturkrig» med utgangspunkt i begrepet woke. De mener woke har gått for langt. og deres meninger, og de ber om at unge som er woke får muligheten til å fremstille sin side av debatten.

ÅRVÅKEN: Anon Yu Henriksen (18) og Sania Aliza Shabir (17) kritiserer Danby Choi, og mener antiwoke-bevegelsen er med på å innskrenke debatten.

– For meg har alltid woke vært et viktig verktøy for å bygge ned undertrykkelse, men også noe som må brukes med omhu. Wokeness er sterke virkemidler vi har for å dra samfunnet i riktig retning, for mer rettferdighet og mindre undertrykkelse.

Henriksen frykter mange minoritetspersoner ikke lenger tør å peke ut rasisme, homofobi eller transfobi, i frykt for å bli stemplet som «hårsåre» og kalt «woke» som et skjellsord.

– Det er jo et paradoks, at antiwokere gjemmer seg bak ord som ytringsfrihet, når de nå i realiteten innskrenker ytringsfriheten til de aller mest marginaliserte i samfunnet, mener han.

WOKE: Sania Aliza Shabir er «feminist, LHBTQ+-aktivist og antirasist».

Sania Aliza Shabir støtter Anon Yu Henriksen. Hun reagerer på en rekke sider ved antiwoke-fenomenet.

– Fint at de som er antiwoke ikke opplever diskriminering, sier hun.

Men Shabir tror ikke majoriteten av minoritetsbefolkningen i Norge kan si det samme.

– Å snakke om det og å sette lys på problematikken er en del av løsningen. Mest fordi det er mange som ikke skjønner selv at de er en del av problemet, sier Shabir.

Mener antiwoke bremser utvikling

Henriksen sier han merker en stor forskjell på debattklimaet nå, sammenlignet med tiden etter oppblomstringen av Black Lives Matter.

Han oppfattet at ettermælet etter BLM var nærmest utelukkende positivt, og flere enn noensinne identifiserte seg som woke da.

– Samtaler om systematisk rasisme ble noe alle brydde seg om. Da Stop Asian Hate-bevegelsen kom noen år senere, ble systematisk rasisme mot folk som ligner på meg endelig ble satt på dagsorden.

BEKYMRET: – Vi ser i USA at konservative politikere bruker woke-begrepet som en unnskyldning til å føre en svært transfobisk politikk. Så langt håper jeg vi aldri kommer i Norge, sier Anon Yu Henriksen (18).

– Endelig kunne jeg snakke om diskrimineringen, rasismen, mobbingen og undertrykkelsen jeg har kjent på som norsk-kineser.

Men nå har vinden snudd, oppfatter Henriksen.

– Nå føler jeg at det er nye tider. Det kjentes ut som antirasisme kun forble en trend, som henger igjen i 2021. Mediene, VG inkludert, fremstiller det ofte som at alle unge er woke, og at de som er antiwoke-aktivister er tøffe og står alene. Jeg er ekstremt uenig i det.

– Jeg opplever en enorm motstand mot de av oss som for eksempel synes J.K. Rowling har gått over streken, eller de av oss som synes problematisk kunst ikke bør utstilles på pidestaller. «Woke» har gått fra å være populært, til å bli et ord nærmest ingen vil assosieres med.

– For meg virker det som de såkalte antiwoke-aktivistene har vunnet.

MOTSTEMMER: Jack Chen (20) og Sunniva Sæterdalen er to av dem som identifiserer seg selv om antiwoke. De har minoritetsbakgrunn, men mener samtalen om minoriteter og woke har gått for langt.

Både Henriksen og Shabir ønsker å formidle at woke-bevegelsen er mye mer enn det som kommer frem i mediene.

– I de siste årene har mange prøvd å stemple den som overfølsom og hårsår, sier Henriksen.

– Woke handler om å kjempe mot de som skaper utrygge miljøer og vanskelige levekår for minoritetsgrupper, sier Shabir.

Henriksen mener det er woke-bevegelsen som skal ha litt av æren for at man ikke lenger sier «helsesøster», men «helsesykepleier». Eller ikke lenger omtaler samenes geografiske områder som «Sameland», men «Sápmi».

– Jeg tror de fleste anerkjenner at det er viktige fremskritt. Likevel driver antiwokere en slags krig mot lignende fremskritt i dagens samfunn, oppfatter han.

Info Hva er «woke»? Woke («våken, oppvåknet») er opprinnelig et afrikansk-amerikansk ord som betyr å være årvåken og på vakt. Det ble popularisert av flere svarte artister og forfattere i forrige århundre gjennom uttrykket «stay woke». I moderne tid har uttrykket blitt brukt av svarte artister og Black Lives Matter-bevegelsen, spesielt etter amerikansk politi drepte Michael Brown i 2014. I ettertid av drapet har ordet woke blitt hyppig brukt av støttespillere som ønsker å vise at de er informert og oppmerksom på rasisme, sexisme og sosial forskjellsbehandling, gjerne rettet mot minoriteter over hele verden. Men de siste årene har det i større grad blitt benyttet som et nedsettende skjellsord – særlig fra den politiske høyresiden – for at årvåkenheten på venstresiden har gått for langt. Vis mer

For dem handler woke-bevegelsen hovedsakelig om rettferdighet og frihet.

– Woke-bevegelsen handler om at de som opplever noe som sårende eller vondt, skal bli lyttet til. Fortsetter vi å stampe i de samme rasistiske stereotypiene og fordommene, uten at noen tar til motmæle, vil ikke samfunnet gå fremover, sier Henriksen.

Bekymret for antiwoke forbilder

– Jeg synes det er skummelt å se at antiwokere klamrer seg til figurer som Jordan B. Peterson og Andrew Tate. De har begge sagt ting jeg mener er skadelig og sexistiske. Selvsagt skal man få lov til å lytte til dem. Jeg er jo for ytringsfrihet. Spørsmålet blir derimot om vi skal akseptere det. Skal vi virkelig være så naive og godta at unge menn mener at kvinner er underordnet menn, spør Henriksen.

Jordan B. Peterson mener blant annet at feminisme er veien til et totalitært samfunn, og har kalt journalister for parasitter.

– Det er dessuten forkastelig å forsvare holdningene til en kvinnehatende menneskehandler som Andrew Tate. Og ytringsfriheten din er ikke under angrep, bare fordi noen andre bruker sin ytringsfrihet for å argumentere imot deg, sier Shabir.

VENNER: Sania Aliza Shabir og Anon Yu Henriksen har blitt kjent gjennom Sosialistisk Ungdom, og står sammen i kampen for mer likestilt samfunn.

Andrew Tate blir beskrevet som en voldsforherligende influencer, og har tidligere kommet med uttalelser hvor han mener kvinner må selv bære en del av skyld i en voldtekt, ifølge BBC.

VG har tidligere omtalt at Tate sitter varetektsfengslet, mistenkt for voldtekt og for å ha organisert en kriminell gruppe for menneskehandel.

Henriksen mener at antiwoke-bevegelsen har gjort det umulig å være uenig med dem.

– Når «woke» og «krenket» er blitt skjellsord, så innskrenkes også ytringsfriheten. Det er vanskeligere å snakke om rasisme nå, siden mange avfeier det som «overfølsomhet». Det er en holdningsendring som antiwokere som Danby Choi står bak.

Henriksen er sterkt uenig med antiwokere som sier at samfunnet må slutte å snakke om rasisme i Norge.

– Folk opplever rasisme hver dag, noen angripes til og med for sin egen bakgrunn. Som for eksempel Celine Nilsen som ble kalt «jævla kineser» og lagt i bakken på åpen gate, sier han.

ANITWOKE: Danby Choi har etablert seg som en medieprofil og kontrær meningsbærer i en rekke offentlige samtaler om identitetspolitikk og ytringsfrihet.

Danby Choi skriver i sitt svar til Henriksen at debatten ikke kan styres av folks følelser.

– Rasisme er helt uhørt og burde slås hardt ned på. Samtidig er det viktig å være kritisk til overfølsomheten i samfunnet, sier Choi.

– Kunsten må kunne provosere. Forskning må kunne fortelle oss noen ubehagelige sannheter. Journalistikk skal svi. Humor skal kunne krenke. Mange viktige disipliner i samfunnet kan ikke alltid underlegge seg enkeltmenneskers følelser, legger han til.

Respons Analyses nye tall viser at halvparten av Norges befolkning har latt være å si noe de tenker fordi de er redde for å fremstå som politisk ukorrekte.

Får ros

Luca Dalen Espseth har tidligere uttalt seg om woke-antiwoke-debatten.

Han erfarer at ytringsklimaet er «ekstremt negativt for tiden». Han sier det er vanskelig for minoriteter å delta i den offentlige samtalen.

– Folk vil ikke stille fordi de faktisk er redde for sine egne liv, for trakassering og for hets. Det vi heller bør snakke om er at vi har et ytringsfrihetsproblem, der minoriteter opplever at vi ikke har et reelt ytringsrom.

LHBT-PROFIL: Luca Dalen Espseth har en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier og er lektor i biologi. Han ble for alvor kjent etter NRK-dokumentaren «Mann uten penis».

I dag benytter han muligheten til å rose unge som er woke som finner engasjement og stiller i en krevende og polariserende debatt.

– Mitt budskap til unge som er woke er å fortsette å kjempe for det du tror på. Jeg heier på de unge som kjemper for et bedre samfunn hvor alle mennesker har like rettigheter og muligheter, sier Espseth.

Han sier at det å være snill er ikke en dårlig ting.

– Aldri la noen fortelle at du er dumsnill, eller at du er naiv, eller at du bare forholder deg til en utopi som ikke kan skje. Det kan skje.

