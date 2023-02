Se kortdokumentar: «På grensa»

På grensen til Russland ligger Pasvik folkehøgskole, der ukrainske Vlad og Katya bor. Sammen med medstudentene åpner de opp om å leve ved siden av et land i krig.

– Før møtte jeg mennesker som trodde Ukraina var en del av Russland, det gjør jeg ikke lenger, forteller Vlad.

Han har studert i Pasvik siden august 2022.

Vennene hans i Ukraina har blitt vant til eksplosjoner.

Vlads søster bor i Moskva, og Vlad mener at propaganda har splittet familien hans. Etter invasjonen har det blitt enda verre.

I GRENSELAND: Studenter ved Pasvik folkehøgskole. Vlad er nummer tre fra venstre.

Aurora er norsk-russisk og oppvokst i Kirkenes. Nå studerer hun ved UiO med et mål om å bli fredsforsker. Hun husker hvor hyggelig det var å besøke bestemor i Russland da hun var liten. Aurora sier at hun ikke kunne se for seg å bo der i dag, blant annet på grunn av den begrensede ytringsfriheten.

BARENTSBARN: Aurora har familie på begge sider av grensen.

I tillegg er hun skeiv. Det vet ikke den kristen-ortodokse delen av familien, forteller Aurora.

Andre ungdommer i filmen er norske, amerikanske og tyske. De bor alle sammen på Pasvik folkehøgskole. De reflekterer blant annet rundt hvordan det må være å vokse opp i et krigsherjet land, og om vi tar friheten i Norge for gitt.

«På grensa» er laget av Martine Kvisgaard Borgund. Hun er utdannet journalist, og har blant annet jobbet for NRK Troms.

VG har kun rettigheter til å vise «På grensa» i Norge. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper. Se flere dokumentarer på VGTV.