STOPPET RUSSEN: En lokal mann i traktor stoppet russebussen på vei tilbake til Sandnes klokken tre natt til lørdag.

Bonde fikk nok – stoppet russebuss med traktor

Bonden mener han lærte russen en lekse. Russen mener han skapte en farlig situasjon. Politiet advarer mot å ta loven i egne hender.

Russebussen Nattbuzzen i Sandnes fikk natt til lørdag et ublidt møte med en frustrert bonde på vei hjem rundt klokken tre om natten.

Russegjengen sier til VG at de hadde skrudd ned lyden på musikken. Plutselig ser de en traktor foran seg på veien.

– Vi ser at det kommer en traktor på veien og forstår ingenting, så rygger han rett mot oss. Han bråstopper rett foran bussen, sier en av kvinnene til VG.

VG har sett bilder av at skiltene på traktoren er tapet over. Traktoren har en stor stein bakpå gaffelen og står rett foran bussen.

– Jeg trodde han skulle knuse hele fronten. Det var veldig ubehagelig, sier hun.

– Ble du redd?

– Ja, veldig, sier hun.

DEKKET OVER: Registreringsnummeret på traktoren var skjult.

Russegjengen mener at bonden skapte en farlig situasjon og ønsker å anmelde ham etter situasjonen som oppsto noen kilometer øst for Sandnes.

– Vi forklarte at vi bare ville hjem. Vi hadde skrudd ned lyden og ville forbi. Han lo bare av oss. Vi endte med å måtte rygge.

Politiet advarer

Operasjonsleder Olaug Bjørnsen hos politiet i Sør-Vest bekrefter at de fikk klager på høy musikk fra russebusser fra en parkeringsplass i nærheten natt til lørdag. De har ikke fått melding om traktorkonfrontasjonen.

– Russebussene må akseptere at det er nattero. Det går an å forstå noe av fortvilelsen, men folk må ikke ta loven i egne hender, advarer hun.

Hun ønsker ikke å gå inn på en diskusjon om russens atferd og minner om at det er kort tid siden russedåpen i Sandnes.

– Det er ikke uvanlig at vi får meldinger fra de kjente plassene de står. Russen har ikke noen plass å være og de blir flyttet når vi får klager, sier hun på generelt grunnlag.

– Fikk nok

Bonden innrømmer overfor VG at han stengte veien for å få slutt på bråk fra russen. Han sier at han ba russen ringe politiet, men mener det ikke er han som ville fått kjeft.

– Jeg stengte veien, enkelt og greit. Jeg fikk nok, sier bonden til VG.

– Men er ikke det litt voldsomt? Russen sier at de ble redde?

– Ja, det var litt av poenget. Nå har de lært seg en lekse, sier han.

Han sier at bussene kjører forbi bygda i ettiden med høy lyd som vekker både folk og dyr. Så kommer de tilbake samme vei i firetida, ifølge bonden.

– Vi er lei etter fem-seks år med søvnløse netter, uke etter uke, måned etter måned. Nå varer bråket i åtte uker og politiet er maktesløse, sier han til VG.

Han sier at politiets kamp mot russebråket er som en kamp mellom katten og musa, der musa alltid vinner.

– Lyden bærer så inni granskauen langt. Russen sitter inni bussen, lykkelig uvitende om hvor langt den sublyden går, sier han.

Han sier at det kan være ti-femten busser som kjører forbi i løpet av en kveld. Han sier at noen i bygda sprayet en russegjeng med kugjødsel i fjor, men sier at det ikke var han som gjorde det.

– Tror du det du gjorde fungerer?

– Jeg tror det fungerer lite grann. Den gjengen som kom i går, tror jeg har lært. Dessverre er det flere grupper som må jenkes ned, sier han.

Ler av byfolket

Bonden sier at han teipet over registreringsnummeret på traktoren for å være anonym.

– Men er det du gjorde greit?

– De skremmer meg også. Vi har mareritt, kyrne springer over gjerdene i redsel. Det går også utover viltet og fuglene. Det er hekketid og brunsttid, og de blir forstyrret, sier han.

Han sier at han forstår at det er et nytt russekull, men sier at de må slite med det samme bråket hvert år.

– Jeg leste sist uke at de klaget på bråk i Mekjarvik og fikk et snev av «haha». Nå får byfolket kjenne på faenskapet selv med egne unger, sier han.

– Vil du gjøre dette igjen eller har du fått sagt fra ordentlig nå?

– Nei, jeg kommer til å stoppe dem hver natt. De må bare komme, så kommer jeg med traktoren. Gjødselssprederne står klar også. Det er ikke bare meg. Det er hele bygda, sier han.

– Farlig

Kvinnene på russebussen sier de forstår at bråket er vanskelig for lokalbefolkningen, men mener bonden gikk for langt.

– Jeg forstår at russen bråker og at det er dumt for de som bor i de områdene, men ikke alle er så hensynsløse. Sjåføren vår skrur alltid ned lyden i tettbygde strøk. Vi kan ikke ta ansvar for at alle ikke gjør det og det blir for dumt å skjære alle under samme kan, sier en av dem til VG.

- Vi forklarer på en veldig rolig måte at vi vil hjem, sier hun og legger til:

– Han hadde tapet over skiltet sitt. Han visste at han gjorde noe galt. Det er dumt å utsette folk for en farlig situasjon. En ting er hvis det kommer skader på bussen, men det kan bli skader på folk også, sier hun.

