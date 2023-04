Skal ha begått drapsforsøk på sykehus: Nekter straffskyld

Den siktede mannen i 40-årene nekter for å ha begått drapsforsøk av en kvinne natt til onsdag på Sunnaas sykehus.

Han ble fremstilt for varetektsfengsling klokken 13.00 fredag. Den siktede ankom rettssalen i en rullestol.

Påtalemyndigheten har bedt om fire ukers varetektsforhandling for mannen. Han svarte tydelig da han under fengslingsmøtet ble spurt om han erkjenner straffskyld.

– Nei.

Han samtykker ikke til varetektsfengsling.

Mannen i 40-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Sunnaas sykehus natt til søndag. Torsdag ble han avhørt av politiet.

En kvinne i 40-årene er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

Mannens forsvarer uttalte til retten at mannen aldri har hatt til hensikt å skade eller drepe.

– Det anerkjennes herfra at det foreligger skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling. Men ikke i henhold til siktelsen som gjelder drapsforsøk, sier Jorunn Elisabeth Hegle Hovda til retten.

Kvinnen var på besøk hos siktede da hun ble utsatt for volden. Politiet har tatt beslag i våpenet som trolig ble brukt.

– Han har ikke hatt noe forsett om å skade henne, mener forsvareren.

Aktor Torgeir Lutro og forsvarer Jorunn Elisabeth Hegle Hovda.

Politiet var et stykke unna da alarmen gikk natt til onsdag, og det var brannvesenet som måtte ta kontroll på stedet og siktede innledningsvis.

– Vi har ikke nødvendigvis de beste verktøyene for å gå inn i slike saker. Normalt bidrar vi med å redde eller hjelpe folk. Det er vanskelig å snu hodet sitt for et slikt oppdrag: Må jeg skade noen for å forhindre noe? har utrykningsleder Søren Rodriguez hos brannvesenet i Nesodden tidligere sagt til VG.

Han anslo at de tok kontroll på siktede i rundt 15 minutter før politiet ankom.

Ansatte på Sunnaas sto midt i hendelsen natt til søndag.

– Det er flere som har stått i en ganske krevende situasjon, sier klinikksjef Kathi Sørvig til VG.

Hun bekrefter at det nå er iverksatt tiltak for å ivareta personalet, og at psykososialt team bidrar med gruppemøter og individuell oppfølging.

– Alle de involverte har fått tilbud og takket ja til oppfølging. Dette var et strakstiltak. Det var vårt natteam av sykepleiere og leger som sto midt i situasjonen, fortsetter klinikksjefen. Nå vil de bruke tid på å gjennomgå hendelsen systematisk.

– Vi vil gjennomgå for å se om det er noe vi kunne ha gjort for å forhindre dette. Umiddelbart ser det ut som at ting har fungert etter rutiner, sier Sørvik.

Referatforbudet fra fengslingsmøtet er delvis opphevet.

Domstolen har ennå ikke avgjort om den siktede fengsles, eller hvor lenge.

