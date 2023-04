LÅN: Flere sliter med å betale ned lånet de har hos Lånekassen.

Flere har problemer med å betale Lånekassen-regningen

Stadig flere av Lånekassens kunder ber om betalingsutsettelse. Samtidig øker antall purringer og regninger som går til inkasso, skriver Lånekassen i en pressemelding.

I første kvartal 2023 søkte 146.000 kunder om minst én betalingsutsettelse, mens før coronapandemien var det i snitt 121.000 kunder i løpet av hele året som søkte om det.

– Vi ser at flere kunder benytter seg av muligheten til å utsette betalingen, og kundene søker om flere betalingsutsettelser når de først søker, sier administrerende direktør Kjetil Moen i Lånekassen.

SJEF: Kjetil Moen jobber som administerende direktør i Lånekassen.

Flere ber om utsettelser

Samtidig som flere ber om betalingsutsettelse, øker også antall purringer og regninger som går til inkasso.

– Både purringer og inkassovarsler har økt med 30 prosent første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet tegner dette et bilde av at flere har betalingsproblemer og at det er vanskeligere økonomiske tider. Vi følger nøye med på utviklingen, sier Moen.

