Båtbrann-drama i Rosendal: − Trakk pusten, lukket øynene og kappet tauet

En familie på seks våknet til full fyr i båten natt til torsdag. Det kunne gått skikkelig galt, men heroisk innsats stoppet brannen fra å spre seg til andre båter.

Natt til torsdag begynte det å brenne i en fritidsbåt i Rosendal havn, som ligger langs vakre Hardangerfjorden i Vestland fylke.

Om bord i den 44 fot store plastbåten var en familie på seks, ifølge politiet.







Det skal ha vært en sønn som våknet og kjente lukt, forteller operasjonsleder i politiet, Steinar Hausvik til VG.

Sønnen skal ha vekket far, som så undersøkte motorrommet hvor han skal ha oppdaget synlige flammer, ifølge politiet.

Hele familien kom seg så ut av båten og opp på kaien, hvor de begynte å varsle andre, ettersom båtene ligger tett i tett i Rosendal havn.

– Dette kunne blitt skikkelig dramatisk. Liv kunne gått tapt. Det ble gjort en heroisk innsats, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til Bergens Tidende.

ROSENDAL: Her ligger båten i full fyr utenfor Rosendal i Hardangerfjorden.

– Brant godt

En av de nærmeste båtnaboene til brannen, Ståle Daae Børnes, hadde akkurat lagt seg til å sove da han hørte noen rope på kaien.

– Jeg tenkte først det var noen som kom hjem fra dans på lokalet. Jeg hørte noen banket på en båt, og tenkte jeg skulle gå ut og be de gå til sengs. Men så skjønte jeg at det var båteierne som varslet om brann og at det var alvorlig, sier Børnes til VG.

Til daglig driver han Bergen Marinesenter. Før det har han fartstid som maskinsjef på fregatt i Marinen, så brann og slokking om bord i båt har han trent mye på.

Børnes forteller at han ropte ut på kaien om det var noen som hadde en kniv, så han kunne kappe fortøyningene på båten.

– Akkurat da begynte det å bli godt med røyk, men jeg visste at hvis jeg ikke fikk den bort, ville det bli mye røykskader i havna.

– Så jeg trakk pusten, lukket øynene og kappet tauene, sier Børnes.

Sammen med Ståle Ophus, som hadde en jolle med firehester, fikk de dratt båten ut på fjorden.

– Da vi rundet ut av båthavna, så brant det godt, sier Børnes.

Karl Ove Lyngbø var også nabo til brannen. Han forteller at barna ble redde, men at det heldigvis gikk bra.

– Samboeren min ble vekket av de som eide den brennende båten. Vi tok med oss ungene over på den andre siden av bryggen, før jeg dro tilbake og hjalp til med å få båten løs fra båsen, sier Lyngbø.

DAGEN ETTER: Her er Ståle Børnes sammen med ni år gamle Emilie, datteren til Karl Ove Lyngbø.

Kunne gått verre

Ståle Børnes er glad for at det gikk så godt som det gjorde, og berømmer familien i båten for å varslet så tidlig.

– Hadde båten ligget der i ett eller to minutter til, eller hvis familien ikke hadde vekket oss, så er jeg redd hele havnen hadde blitt røykskadet, sier Børnes.

– Det gikk fort, og etter forholdene så gikk det bra. Folk var flinke og rolige, sier Ståle Ophus, som er litt trøtt i dag, etter å bare ha fått en halvtime på øyet.

Nils Magne Nordvik sier det var rimelig dramatisk å bråvåkne til beskjed om at nabobåten brenner. Hadde det ikke vært for den heroiske innsatsen til flere på kaien, så hadde det sett helt annerledes ut i dag, mener han.

– I løpet av få minutter var båten skjært løs og ute på fjorden. Det var det som berget at ikke flere båter tok fyr. Innsatsen på kaia var imponerende, det virket som at folk var drillet på dette, sier Nordvik.

SUNKET: Her ligger båten torsdag. Det er lagt lenser rundt båten, som hadde 400 liter diesel på tanken.

400 liter diesel

Ståle Børnes vil si at det generelt er viktig at man har røykvarsler om bord i båten, samt at det er viktig å isolere en plastbåt som begynner å brenne. Han sier de hadde flaks med gode vindforhold.

All røyken forsvant utover fjorden.

– Da brannvesenet kom så tauet vi båten bort til dem, sier Børnes, som har litt plastbelegg på tennene etter nattens dramatikk.

Brannvesenet opplyser at det var 400 liter diesel om bord i båten da den begynte å brenne.

– Så det er lagt ut en sløyfe med hundre meter lenser rundt båten, sier vaktkommandør Helge Lund til VG.

Kystverket og Fiskeridirektoratet er varslet. Vaktkommandør Lund berømmer også de som var til stede for innsatsen.

