TOGSTRIDEN: Det foregår en heftig maktkamp om togtrafikken på Østlandet, hvor det er stor politisk motstand mot at Flytoget skal overta togstrekninger fra Vy.

LO legger nytt tog-press på Ap

LO fortsetter presset mot Ap i togfeiden. – Når det nå skal utredes en sammenslåing av Vy og Flytoget, bør en oppsplitting av Vy stanses, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gikk fredag ut og bekreftet at han begynner en utredningsprosess for å slå sammen Vy og Flytoget.

Det skal skje parallelt med den omstridte prosessen, hvor det åpnes for at Flytoget skal få overta seks togstrekninger på Østlandet fra Vy.

Nygårds plan er at avklaringen om de seks strekningene skal komme neste år, mens en sammenslåing ligger lenger frem i tid.

Hans plan er blitt kraftig kritisert, blant annet av SV, Rødt og av konsernsjefen i Vy.

Rødt og SV vil umiddelbart stanse Jernbanedirektoratets vurdering av om Flytoget skal få overta de seks strekningene fra Vy, som kalles en oppsplitting av Vy.

Vil ha sammenslåing, ikke oppsplitting

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy var like klokkeklar. Hun viste til at en oppsplitting vil gi store kostnader.

– Man bør ikke først splitte opp for deretter å slå sammen, sa hun til VG fredag.

LO-nestleder Steinar Krogstad går nå ut og deler den vurderingen.

– Det er et godt signal Nygård kom med; at det skal utredes å slå sammen de to statlige togselskapene. En konsekvens av den vurderingen, er at han kan stanse utredningen oppsplittingen av Vy, sier Krogstad.

PRESSER EGET PARTI: Steinar Krogstad ble valgt som nestleder på LO-kongressen i vår. Han kom fra jobben som nestleder i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet. Han er opprinnelig tømrer. Han er vararepresentant på Stortinget for Ap.

Han mener en overføring av deler av togdriften fra Vy til Flytoget, fremstår så unødvendig når målet er at de to selskapene skal slås sammen.

– Hvis de seks strekningene skal overføres til Flytoget, vil det innebære at administrasjonen i Flytoget må bygges opp, og den må bygges ned i Vy. For ikke å snakke om alle ansatte som skal flyttes fra Vy til Flytoget. Det fremstår som veldig unødvendig å gjennomføre når selskapene skal slås sammen.

Info Her er linjene det strides om Østlandet 1 (Vy pekt på som foretrukken forhandlingspart også i fremtiden) Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss

Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 (Strekningene Flytoget kan få ) Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer

Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog (R-tog) Drammen-Dal

Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger

Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028. Kilde: Jernbanedirektoratet Vis mer

RØDE LINJER: Strekningene som inngår i «Østlandet 2» er markert med rødt. Det er disse strekningene det er aktuelt at Flytoget skal overta fra Vy.

Han gir et klart råd til Nygård.

– La Vy beholde de seks strekningene frem til en sammenslåing kan finne sted.

– Et hovedargument ved å gi dem til Flytoget, er at Flytoget vil kunne redusere sine avganger noe, for å bidra til bedre kapasitet i Oslo-tunnelen, som er den store praktiske utfordringen?

– Jeg er overbevist om at vi kan få til bedre utnyttelse av kapasiteten hvis alle setter seg ned for å se hva som kan gjøres. Det er har også full støtte i våre to forbund, Jernbaneforbundet og Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Vil dere ta noen formell kontakt med samferdselsministeren om dette?

– Vi har en god dialog med statsråden, som vi fortsetter.

Snur ikke

Nygård står på sitt.

– Vi er nødt til å direktetildele før utgangen av 2023. Å stanse direktetildelingen nå for å først slå sammen Vy og Flytoget kan medføre at vi ikke når denne fristen. Vi risikerer da at vi får en konkurranseutsetting av jernbanen, ikke samling som både jeg og LO ønsker, sier han.

Direktetildeling er den prosessen som kan ende med at Flytoget får overta de seks strekningene.

– Derfor vurderer vi en mulig sammenslåing av Vy og flytoget parallelt med direktetildelingen, som sikrer at jernbanen blir kjørt av norske, statlige togselskap.

NEI: Jon-Ivar Nygård vil ikke verne Vy mot oppsplitting og gå rett på en sammenslåing.

Han fremholder også at de ikke har konkludert om sammenslåing.

– Prosessen har så vidt startet opp og vi har ikke konkludert om vi skal slå disse to selskapene sammen. Vi skal uansett sørge for at de reisende får et bedre togtilbud, og at en mulig sammenslåing blir så smertefri som mulig.