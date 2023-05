581 DAGER: Terje Haugen i Nord-Fosen siida har flere ganger tatt med seg mediene til vindturbinene i vinterbeitene for reinsdyrene i Nord-Fosen siida.

Fosen-samene: – Å ha respekt for dette er vanskelig

Til tross for demonstrasjonene har ikke Fosen-saken fått fortgang, sier Terje Haugen. Nå har reineierne på Fosen møtt partene hos Riksmekleren.

Kortversjonen Reineierne på Fosen møtte Riksmekleren mandag for å finne en løsning på vindkraftkonflikten.

581 dager siden Høyesteretts dom slo fast at vindkraftverk på Roan og Storheia bryter deres menneskerettigheter, men ingen endringer er gjort.

Familiene ønsker forutsigbarhet og respekt for Høyesterettsdommen og deres menneskerettigheter.

Det er viktig for familiene at motparten anerkjenner vindturbinene som et menneskerettighetsbrudd og finner en reparasjonsplikt.

Familiene trenger vinterbeiteområder for sine reinsdyr og muligheten til å videreføre deres sørsamiske kultur og reindrift på Fosen. Vis mer

Familiene i Fosen-konflikten håper at det uvanlige grepet, å be Riksmekleren om bistand, skal få dem nærmere en løsning. Det er et langt stykke unna, sier de etter møtet i dag.

– Det har tatt altfor lang tid, og det er fortsatt i det blå hva som skjer med vindkraftverkene. Vi har ikke fått mer forutsigbarhet, som er det vi vil ha, sier Leif Arne Jåma.

Han er leder for Sør-Fosen sijte sijteSijte er det sørsamiske navnet på en gruppe familier som samarbeider om reindrift i et område, på nordsamisk kalt siida., med tre av de seks reindriftsutøverne i saken.

I dag har 581 dager gått siden Høysteretts dom, som enstemmig slo fast at vindkraft på Roan og Storheia er et brudd på deres menneskerettigheter.

Demonstrantene i Oslo ville markere at det var gått 500 dager, uten at noe var gjort for å rette opp i bruddet. Høysteretts dom innebærer at konsesjonene til to av vindkraftverkene på Fosen er ugyldige, men vindturbinene står der fortsatt.

MØTER: Mens demonstrasjonene skapte en storm i Oslo, var Sissel Stormo Holtan, Elise Holtan Pavall Årbogan og Leif Arne Jåma på Stortinget for å møte politikere.

Bildene av koftekledde demonstranter som bæres bort av politiet fikk en enorm gjennomslagskraft. I løpet av noen hektiske dager i Oslo møtte reineierne fra Fosen personlig statsministeren og olje- og energiministeren.

Til tross for oppmerksomheten har ikke familiene opplevd noen endring, sier Terje Haugen før møtet med riksmekleren. Han leder Nord-Fosen siida siidaSiida er det nordsamiske navnet på en gruppe familier som samarbeider om reindrift i et område, på sørsamisk kalt sijte..

– Det har vært som å snakke til en vegg. Å ha respekt for dette er vanskelig, sa Haugen før møtet.

Han beskriver det første møtet som «godt», men innholdet er taushetsbelagt.

Sakens kjerne: Vindturbinene på Roan og Storheia står i vinterbeiter de to sijtene er avhengig av. Reinsdyr skyr vindturbinene, viser utredningene i saken.

Aasland: - Krevende sak

Sijtene og Sametinget har møtt olje- og energidepartementet etter demonstrasjonene.

Disse såkalte konsultasjonsmøtene gikk i lås. Sametinget gikk kraftig ut mot statens planer om å utrede saken, og kalte det en omkamp.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ba riksmekler Mats Ruland om bistand. Han skal jobbe mot å få til en avtale mellom partene ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Fosen-saken er en svært krevende sak og ingen forsøk på å finne løsninger bør være uprøvd. Jeg har et håp om at det kan være mulig å finne en løsning gjennom en minnelig avtale, og at en meklingsprosess med en nøytral mekler vil kunne bidra til dette, sier Terje Aasland i uttalelsen.

– En avtaleløsning vil kunne gi en raskere avklaring i saken enn ellers, noe alle parter vil være tjent med.

Riksmekler Mats Ruland skal ikke fungere som riksmekler i saken, men har fått rollen som «en nøytral person med lang erfaring fra forhandlinger og meklinger av ulik karakter».

Ruland har ikke besvart VGs henvendelser i dag.

Han har med seg tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell til arbeidet

BÅRET: Aksjonistene demonstrerte i regjeringskvartalet i Oslo. Da politiet bar vekk aksjonister i samisk kofte ble oppmerksomheten om Fosen-saken stor.

Jåma: – Starter der

– Det er jo positivt at det er en som kjenner reindrifta som er med i det teamet, sier Leif Arne Jåma etter møtet.

Det viktigste for familiene er at motparten må erkjenne at vindturbinene utgjør et menneskerettighetsbrudd, sier Jåma. Da plikter staten å rette opp i bruddet innen rimelig tid.

– Det handler om å respektere Høyesterettsdommen, at det er et pågående brudd på menneskerettighetene og at de har en reparasjonsplikt. Vi må starte der. Så får resultatet materialisere seg etterhvert, sier Jåma.

For familiene betyr det at de må få tilbake vinterbeite de kan bruke. Enten det betyr nye beiteområder eller at vindkraftanlegget fjernes, helt eller delvis.

– Vi skal ha muligheten til å videreføre vår sørsamiske kultur, som er helt avhengig av reindrift på Fosen. Sånn som det er i dag er ikke det mulig, sier Jåma.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post