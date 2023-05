TREKKER SEG: Lars Petter Solås

Lars Petter Solås trekker seg fra Frps valgliste

Lars Petter Solås har i dag søkt om å bli strøket fra Frps valgliste. Han er allerede ekskludert fra partiet etter et nachspiel i slutten av april.

Han ble nylig fratatt medlemskapet i Frp, men står likevel som listetopp på Oslo Frps valgliste. Noe som betyr at han kan bli valgt selv om han er ekskludert fra partiet.

Nå bekrefter Solås på Facebook at han trekker seg fra partiets liste.

– Jeg har hele tiden vært klar på at ansvaret for det som skjedde på nachspielet under Frps landsmøte 29. april ligger hos meg, og jeg har vært fast bestemt på å ta det ansvaret og å rette opp mine feil. Det innebærer også at jeg ikke skal stå i veien for partiet og de andre dyktige kandidatene på listen til Oslo Frp i det kommende valget, skriver han på Facebook.

– Derfor har jeg i dag søkt valgstyret i Oslo om å bli strøket fra partiets lister til bystyret og bydelsutvalget.

Årsaken til at han ble ekskludert fra partiet er oppførselen hans under et nachspiel etter Frp-landsmøtet natt lørdag 29. april. Han skal blant annet ha tatt en journalist i skrittet.

– Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. Flere aviser har omtalt hendelsene, har Solås tidligere skrevet på Facebook.

– Saken har vist at tilliten til Solås er borte gjennom atferd vi har nulltoleranse for, har partileder Sylvi Listhaug tidligere uttalt i en pressemelding.

Tirsdag leverte han søknaden.

– Det viktigste for meg i partipolitikken er ikke meg selv, posisjoner eller verv. Det viktigste for meg har alltid vært sakene jeg har brent for og byen jeg bor i.

Solås skriver at han nå kommer til å bruke mer tid med familie og venner.

– Det høres kanskje ut som en klisjé, men jeg skal helt enkelt bruke tid på å bli en bedre versjon av meg selv. Jeg er fortsatt sykmeldt og vil være vanskelig å nå i tiden fremover.

– Jeg beklager igjen dypt til alle de som har blitt rammet av denne saken. Beklager til dere alle, skriver han.