ÅSTEDET: Det var i denne leiligheten Nina Bråthen bodde, og ble funnet død 23. juli 2019. Døren til leiligheten var låst, men andre funn på åstedet tydet på at det var begått et drap.

Politileder om den uløste Nina-saken: − Gir en ubehagelig følelse

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt sier det er omstendigheter i Nina-saken som nokså klart peker i retning av det er begått et drap.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

46 år gamle Nina Bråthen ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen 23. juli 2019. Obdusentene fant et dobbeltsidig tungebensbrudd i halsen hennes.

Det tydet på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.







Tre år senere står saken uløst. Ninas dødsfall står ikke oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drap.

– Det er omstendigheter ved denne saken som er ubehagelige, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, til VG.

– Er Nina-saken et uoppklart drap?

– Jeg synes ikke det er så enkelt å svare ja eller nei på det. Vi etterforsket saken bredt etter flere hypoteser, men vi klarte ikke å komme til en entydig konklusjon, bevist utover enhver rimelig tvil.

PÅTALELEDER: Kjell Johan Abrahamsen, her avbildet i forbindelse med gjennombruddet i Kristin Juel Johannessen-saken i 2015. Drapet på 12 år gamle Kristin var lenge en av Norges uløste drapssaker, før politiet fikk DNA-treff på nå drapsdømte Henning Hotvedt.

– Det vi kan si, er at det er funn i denne saken som gir en ubehagelig følelse. Vi har andre saker i våre arkivet som vi lever lettere med enn denne saken, det er det ikke tvil om.

– Hva tenker du på da?

– Hele det bildet som er tegnet i VG. Det viser omstendigheter i denne saken som nokså klart peker i retning av at det er begått et drap. Men vi har ikke klart å komme i mål, vi har ikke to streker under svaret, og når man har dødsfall som dette, så gir det en ubehagelig følelse, svarer Abrahamsen.

Han sier man innenfor strafferetten må erkjenne at man dessverre alltid vil ha uoppklart kriminalitet.

Kripos-eksperter konkluderte med at det var klar sannsynlighetsovervekt for at Nina på et tidspunkt var utsatt for vold i sofaen hun ble funnet i.

VG skrev i en lengre reportasje søndag at det tok tre måneder før Sør-Øst politidistrikt slo drapsalarm.

TAR UT PENGER: Her tar Nina Bråthen ut 4500 kroner, noen dager før hun døde.

– Vi er ikke fremmed for å etterforske saken med nye øyne, men da må det tilkomme noe som vi ikke var klar over ved forrige runde, noen nye omstendigheter. Men enn så lenge så er det som har kommet frem ikke nye omstendigheter, men ting vi er kjent med, sier Abrahamsen.

– Tenker du at Nina-saken burde stått på Kripos’ liste over uoppklarte drapssaker?

– Det er vanskelig for meg å konkludere der, men jeg utelukker ikke at den kanskje burde det.

Les også Nina-saken: – Et drap til det motsatte er bevist Den erfarne obdusenten Peer Kaare Lilleng mener Nina-saken bør etterforskes videre.

Det var politiinspektør Magnar Pedersen som tok avgjørelsen om å slå drapsalarm, sent i oktober 2019.

– Jeg er nok forundret over hvorfor man ikke kom frem til samme konklusjon allerede på sensommeren, sier Pedersen til VG.

Han tok over ledelsen av etterforskningen etter at en krimtekniker hadde varslet Sør-Øst politidistrikt om at hun fryktet for Ninas rettssikkerhet.

– Denne saken burde vært etterforsket som et mulig drap fra start, og tidlig fått de vanlige ressursene drapssaker får, sier Pedersen i dag.

Politiinspektøren ville etter en lengre etterforskning tiltale Ninas ekskjæreste for drapet.

Ekskjæresten nekter imidlertid enhver befatning med saken, og saken mot ham ble også henlagt av Riksadvokaten. Ninas inngangsdør var låst, og de tre nøklene hun hadde fått utdelt ble funnet inne i leiligheten.

– Var det en feil å tiltale ekskjæresten? Forelå det nok bevis mot ham?

– Vi må jo alltid ha for øye at man kan ta feil, sier Pedersen.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Magnar Pedersen.

– Jeg har full respekt for at Riksadvokaten vurderte saken annerledes og at bevisene ikke holdt for å ta ut tiltale.

Det var imidlertid stor uenighet internt i påtalemyndigheten om saken.

Statsadvokat Vibeke Gjøslien skrev i et brev til Riksadvokaten at saken mot ekskjæresten måtte henlegges som intet straffbart forhold. Hun mente altså at bevisene med styrke talte mot at ekskjæresten hadde begått et drap.

Riksadvokaten henla derimot saken mot ekskjæresten på bevisets stilling.

– Det er interessant at det er en åpenbar uenighet innen påtalemyndigheten om man står overfor et drap eller ikke, sier Pedersen.

– Slik jeg tolker statsadvokatens avgjørelse, mener de at Nina ikke ble utsatt for et drap. Min oppfatning av Riksadvokatens avgjørelse derimot, er at de mener det har funnet sted et drap, men at det ikke kan føres tilstrekkelig bevis mot den siktede.

– Og da har vi et uoppklart drap i Drammen, påpeker Pedersen.

Statsadvokat Vibeke Gjøslien viser til sin innstilling om å henlegge saken «som intet straffbart forhold bevist».

– Jeg tok konkret stilling til politiets siktelse mot ekskjæresten og min vurdering var at det ikke var grunnlag for tiltale mot ham for drap. Ut over det har jeg ingen flere kommentarer til det spørsmålet, skriver hun i en e-post til VG.

Hverken statsadvokaten eller Riksadvokaten ba politiet etterforske Ninas dødsfall videre, etter at saken ble henlagt mot ekskjæresten.

– Vi vet fortsatt ikke hvordan Nina fikk det dobbeltsidige bruddet i halsen, men det vi vet er at obdusentene peker på at det er sannsynlig at hun ble kverket, kvalt med et halsgrep, sier Pedersen.

BLOKKA: I denne blokka på Fjell i Drammen bodde Nina Bråthen.

Han gjør seg særlig to tanker om den uoppklarte Nina-saken:

– Har vi å gjøre med en ukjent drapsmann, slik at etterforskningen burde fortsatt? Skulle en ny etterforskningsgruppe vært satt ned? Som kunne sett saken med nye øyne, for å finne spor som ikke er fulgt opp? spør Pedersen.

– Det andre man gjør seg tanker om er at dette er kvinne i et rusmiljø. Et annet sted i landet, i Lørenskog, etterforskes en sak som drap hvor man ikke har funnet offeret. Hvorfor brukes ressursene så forskjellig? Ble saken etterforsket slik den ble i starten fordi Nina var ressurssvak og på bunnen av samfunnets rangstige, spør Pedersen.

Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen har tidligere avvist på det sterkeste at Ninas status hadde betydning for etterforskningen. Han mener at Riksadvokatens avgjørelse om å henlegge saken på bevisets stilling, nok er den riktige avgjørelsen.

– Magnar Pedersen er en meget engasjert politijurist, og det er kjempebra. Vi var fornøyd med jobben han gjorde. Så må man vokte seg for å bli for personlig i de straffesakene man leder. Man skal ha en objektiv distanse, det er vår oppgave som påtalemyndighet.