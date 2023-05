Nytt eksamensrot: Kunne se muntlig-trekk

Elever kunne i går se hvilken muntlig eksamen de skal ha på grunn av en datafeil hos Visma InSchool (VIS). Det er flere uker for tidlig.

Kortversjonen En datafeil hos Visma InSchool (VIS) førte til at elever fikk se hvilken muntlig eksamen de skal ha.

Totalt 86 elever ved 27 videregående skoler i åtte fylker kan ha sett eksamenstrekket sitt flere uker for tidlig.

Rektor Linda Walle Madsen mener situasjonen er urettferdig siden noen elver nå får bedre tid til å forberede seg.

Årets eksamensperiode har vært preget av flere dataproblemer. Vis mer

Aust-Lofoten videregående skole varslet Nordland fylkeskommune om feilen torsdag ettermiddag.

– En lærer hos oss oppdaget at elever kunne se hvilke muntlige eksamener de skal ha og at det var en «snakkis» blant dem, sier rektor Linda Walle Madsen til VG.







Skolen var på det tidspunktet usikker på hvor feilen lå. Om det var hos dem, på fylkesnivå eller nasjonalt.

Eksamenstrekket for elever blir publisert på skolenes nettsiden i systemet Visma InSchool (VIS).

Systemet brukes av videregående skoler i hele landet.

– Litt over klokken 16 stengte den ansvarlige i fylket systemet slik at elever ikke kunne se eksamenstrekket, sier hun.

Skolen venter nå på beskjed på hva de skal gjøre videre.

– Dette skulle ikke ha skjedd i det hele tatt. Det har ført til er at noen elever har sett hvilken eksamen de skal ha og noen som ikke har sett det.

Siste mulige eksamen i muntlig er 21. juni. Det som har fått vite hvilken muntlig eksamen de skal ha, har dermed fått vite det flere uker før eksamenstrekket.

Egentlig får elever varsel hva det skal opp i 48 timer før eksamen.

Visma: Totalt 86 elever ved 27 skoler

Visma oppdaget feilen i InSchool torsdag kveld. De bekrefter at den førte til at eksamenstrekket ble vist for tidlig for enkelte elever.

– Vi informerte umiddelbart fylkene om situasjonen, og valgte også å skru av elevenes tilgang til dette området av løsningen, sier Bård Kasin, programdirektør for Visma InSchool.

Han sier feilen var rettet rundt 19.30-tiden torsdag.

STENGT: Feilen som ble oppdaget i Visma InSchool torsdag kveld ble rettet samme dag.

– Vår kartlegging viser at det er totalt 86 elever ved 27 skoler, fordelt på åtte fylker, som kan ha hatt tilgang til eksamenstrekket sitt. Vi er nå i dialog med de involverte fylkene, som har fått informasjon om omfanget av feilen.

Trekket var synlig for elever i Rogaland, Innlandet, Nordland, Viken, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark samt Vestland.

Fortvilte elever

Madsen synes situasjonen er urettferdig.

– I dag har jeg hatt elever på kontoret som synes det er urettferdig og ikke greit.

Hun mener nå noen lenger opp i utdanningssystemet må ta en avgjørelse på hva som skal gjøres for å få en rettferdig eksamen.

– Det skal være like vilkår for eksamen og dette blir ikke rettferdig. Det går ikke at noen får vite det så lenge i forveien og andre ikke.

Fikk ikke logget inn

Nettsiden til Visma InSchool (VIS) opplevde for to uker siden stor trafikk og ble tatt ned da trekket til skriftlig eksamen ble publisert.

Elever fikk ikke logget inn på nettsiden og feilen ble først retter flere timer etter den opprinnelige fristen, som var klokken 09.

Les også Kaos før eksamen – Visma var nede for elevene Elever får opp feilkoden «502 Bad Gateway» når de prøver å logge på Visma InSchool (VIS).

Årets eksamensvår er preget av flere dataproblemer. Mange elever opplevde store problemer og forsinkelser da de skulle få eksamensoppgaven på Utdanningsdirektoratets (Udir) nettsider.

Fredag ble det klart at flere elever som tok eksamen i videregående skole 22. mai får mulighet til å annullere eksamen, opplyser Utdanningsdirektoratet. Mange elever i denne gruppen opplevde problemer med innlogging.