Politiet etterlyser grå Golf: − En veldig alvorlig sak

Bilen stakk av etter kollisjon med en syklist i Indre Østfold. Nå ber politiet føreren om å melde seg.

Syklisten ble påkjørt i en rundkjøring på Fylkesvei 128 ved Slitu i Indre Østfold. En bil på stedet ble vitne til hendelsen og varslet AMK.

Luftambulanse ble sendt. Syklisten har hatt et større blodtap, men skal være ute av livsfare ifølge politiet i Øst.

Luftambulanse ble sendt og syklisten fikk hjelp av ambulansepersonell.

– Det siste jeg har fått opplyst er at syklisten ikke er livstruende skadet. Vi har et håp om at utfallet ikke blir alvorlig for syklisten, sier operasjonsleder Gisle Svee i Øst politidistrikt.

Vrakrester på stedet

Vitner har beskrevet at bilen kjørte videre etter ulykken. Politiet har etterlyst en grå Volkswagen Golf.

– Alt tyder på at føreren har kjørt videre rett etter ulykken. Ingenting tyder på at man har stoppet og undersøkt tilstanden til syklisten, sier Svee.

Å etterlate en person i hjelpeløst tilstand er straffbart, uavhengig av hva som forårsaket ulykken.

– Det er såklart en veldig alvorlig sak, vi vil oppfordre føreren til å melde seg, sier Svee.

Det skal ligge igjen deler av en oransje lykt fra bilen på ulykkesstedet.

Politiet har ikke sikre opplysninger om bilens fart.

– Det vil være bedre for føreren å melde seg, enn at etterforskningene eller tips fører til at vi finner rett bil. Vi ønsker så klart at personen tar ansvar og tar kontakt med politiet, sier operasjonslederen.