HVILKEN VEI, IGJEN?: Næringsminister Jan Christian Vestre minner om å stille kokken i natt. Bildet er fra 2021.

Husk å stille klokken i natt

Klokken skal stilles til vintertid i natt. Hvert år er det like forvirrende – skal den stilles frem eller tilbake?

NTB

Hanne Kretuz-Hansen

Sommeren er straks over for i år.

I natt, natt til søndag klokken 03.00, skal klokken stilles.

Og ja, du skal stille den en time tilbake, til såkalt normaltid.

For de fleste gjør mobilen jobben for oss mens vi sover. Men det kan kanskje være greit å planlegge så du vet om du blir avspist med en time i morgen – eller om du kan sove litt lenger med god samvittighet.

Hvis du planlegger å sove til 10.00 i morgen, og klokken din ikke har stilt seg automatisk, er altså klokken 09.00 når du våkner. Det betyr at du får en time ekstra søvn i natt!

Det blir derfor mørkere når du står opp om morgenen, men litt lengre lyst på ettermiddagen i dagene fremover.

Nanonøyaktig

Nå er klokken blitt enda mer nøyaktig. Justervesenet har nemlig fått ny atomklokke.

500 nasjonale atomklokker rundt om i verden danner grunnlaget for UTC, som alle tidssonene forholder seg til.

I Norge ligger vi i tidssonen UTC+1 på vinteren og UTC+2 på sommeren.

Atomklokkene i de ulike landene måles mot hverandre hver dag, og fire av dem er i tidslaben til Justervesenet i Norge. Der har de fått ny teknologi.

Men hvorfor må vi drive og stille klokken frem og tilbake – kan vi ikke bare ha sommertid hele året lurer mange på.

Kan hende blir det da også slik, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som er øverste sjef for Justervesenet og som sørger for at også Norge følger med i tiden

EU vurderer å gå vekk fra sommer- og vintertid. Det vil få konsekvenser her hjemme også.

– Norge kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokken. Av hensyn til næringslivet vil det nok være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier Vestre.

Strømsparing

Sommertidsordningen ble opprinnelig innført for å spare energi, opplyser Næringsdepertamentet i en pressemelding.

Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning.

Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid.

Mange land i EU/EØS-sonen følger tidssonen sentraleuropeisk tid. Når forslaget legger opp til at hvert medlemsland skal velge om de vil videreføre vintertid som normaltid, eller velge sommertid som ny normaltid innebærer dette risiko for økte tidsforskjeller i EU.

Det sies at den britiskfødte entomologen George Hudson fra New Zealand var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.