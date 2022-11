Vedum: Slik blir de nye fastprisavtalene

Regjeringen foreslår et unntak for fastprisavtaler i grunnrenteskatten for vannkraft. Dette har de jobbet med i lang tid, for å kunne gi bedrifter bedre pris.

Det kommer i dag to nye presiseringer knyttet til forslaget:

1) Det maksimale prispåslaget i fastprisavtaler settes til 2,5 øre/kWh, eksl. mva. og elsertifikatkostnad. Leverandørene skal i tillegg kunne ta et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per måned per målepunkt. Fastbeløpet følger gjeldende standard i bedriftsmarkedet, og er begrunnet i kostnader som påløper uavhengig av volum.

2) For at bransjen raskt kan komme i gang med salg av fastpriskontrakter, legges det i første omgang opp til en regel om at prisområde 3 og 4 anses som ett område for fastprisavtaler, og prisområde 1, 2 og 5 som et annet. Delingen er kun for skatteformål, og har ingen praktisk betydning for bransjen for øvrig. Regelen innebærer at salg innenfor et nordlig og et sørlig prisområde vil gi grunnlag for kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, men ikke salg mellom de to prisområdene. I praksis betyr det for eksempel at kraftprodusenter på Vestlandet (prisområde 5) kan selge kraft til fastprisavtaler på Østlandet og Sørlandet (prisområde 1 og 2) og grunnrentebeskattes for inntekten fra fastprisavtalene.

Regelen skal gjelde for fastprisavtaler inngått innen utgangen av 2023 og for hele avtaleperioden. For fastprisavtaler på maksimal lengde syv år vil det si ut inntektsåret 2030.

Kilde: Finansdepartementet