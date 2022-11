FINNMARKSSOSIALIST: Det har ikke vært rent enkelt i Finnmark SV. Tommy Berg (SV) peker nå på en helt annen lederkandidat i SV enn den han har jobbet mest med.

Var i konflikt med Kirsti Bergstø: − For meg er hun ikke noen lederkandidat

Tre nordlendinger er aktuelle til å bli ny partileder i SV. En av dem får både hard medfart – men også ros – i sitt eget hjemfylke.

Kari Elisabeth Kaski (35) fra Kirkenes, Torgeir Knag Fylkesnes (47) fra Tromsø og Kirsti Bergstø (41) fra Nesseby er de tre politikerne flest peker på som aktuelle til å overta etter Audun Lysbakken som partileder i SV, etter at han onsdag varslet sin avgang.

Det bør ikke bli Bergstø, mener Tommy Berg, som har vært SVs gruppeleder på fylkestinget i Troms og Finnmark.

Berg og Bergstø har røket uklar tidligere, særlig rundt nominasjonsprosessen til Finnmark SV i forkant av forrige stortingsvalg.

Hun har blant annet bekreftet å ha uttalt at «ingen har stukket meg i ryggen så mange ganger som Tommy».

NESTLEDER: Kirsti Bergstø er en av SVs politikere som kan være aktuell til å overta som partileder.

Konfliktnivået ble så høyt at det ble nedsatt et utvalg til å evaluere nominasjonen.

Utvalget konkluderte med at fylkeslaget hadde vært preget av «ukameratslig oppførsel og en partikultur som til tider har vært uforsonlig».

Vil ha Kaski

Berg er i dag folkevalgt for SV til Troms og Finnmark fylkesting. Han sier til VG at han ikke er i tvil om hvem han ønsker som ny SV-leder.

– Det er viktig å velge en leder med lederegenskaper som kan favne bredt og også være leder for de som ikke er helt på linje med lederen til enhver tid. Det må være rom for ulike meninger, og man må respektere de en er uenig med, sier han.

– Sånn jeg ser det i lys av mine erfaringer så er Kaski den klart best egnede lederkandidaten.

Berg viser til konfliktene i Finnmark SV, og at det var konflikter i Akershus SV i forkant av nominasjonen av Bergstø.

– Det har ikke vært sånne konflikter rundt Kaski eller Fylkesnes, sier Berg.

Og fortsetter:

– Jeg har samarbeidet med Kirsti. For meg er ikke hun noen lederkandidat. Jeg vil ikke ha henne som leder, for Kaski er en såpass mye bedre kandidat. Det handler om lederegenskaper.

– Mener du Bergstø mangler de lederegenskapene?

– Jeg vil ikke si det så klart, men nå har jeg har jeg hintet meget tydelig.

KANDIDATER?: Vil Torgeir Knag Fylkesnes eller Kari Elisabeth Kaski bli SV-leder? Det er hittil ukjent.

Bergstø: Tåler uenighet

Først: Bergstø svarer ikke som lederkandidat i denne saken. Hun har ikke bestemt seg ennå, forteller hun til VG.

– Jeg har ikke konkludert om jeg har tenkt til å stille.

Men hun mener at samarbeidet mellom henne og Berg i Finnmark viser at hun nettopp er en leder som kan jobbe med folk hun ikke er enig med.

– Er det noe som jeg som leder av Finnmark SV, stortingsrepresentant og gruppeleder på fylkestinget har tålt, så er det uenighet, sier hun til VG.

– Det er nettopp sykehussaken et eksempel på. Det er nok noe også Tommy Berg kan bekrefte, ettersom han holdt innlegg om sykehus i fylkestinget som ikke har vært i tråd med partiets politikk, men likevel avklart med meg som gruppeleder, sier Bergstø til VG.

Sykehussaken er striden om det skal være sykehus i Kirkenes og Hammerfest, slik SV mener, eller også i Alta, slik lokallaget i kommunen mener.

GODE KANDIDATER: Johnny Ingebrigtsen i Nordkapp SV mener det finnes mange gode kandidater til å bli SV-leder.

– Forunderlig

Johnny Ingebrigtsen er leder av Nordkapp SV. Han har møtt på Stortinget for Bergstø da hun var i foreldreperm, og forteller at hans foreldre var omgangsvenner med SV-legende Hanna Kvanmo.

Ingebrigtsen vil ikke peke på én potensiell kandidat, men sier alle tre som blir pekt på av andre kan bli gode ledere.

Han reagerer på kritikken fra Berg:

– Tommy Berg var kritisk til både Audun Lysbakken og Bergstø da vi satt i Stoltenberg-regjeringen for ti år siden, så jeg er ikke overrasket. Men å si at den og den ikke er en god leder synes jeg er forunderlig å høre fra en partikamerat.

– Kirsti kan bli en meget god leder. På samme måte som Lysbakken så hagler lovordene om henne. Men nå er det viktig med en ordentlig prosess, og høre hva de eventuelle kandidatene sier selv.

PÅ VEGGEN: På SVs kontorer på Tøyen henger et bilde av den svært populære politikeren Hanna Kvanmo. Hun var partiets parlamentariske leder i 12 år, og ble kalt «den egentlige sjefen i SV». Foran: Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes.

Veteran vil ha Kaski

SV-veteran Otto Erik Aas i Alta er svært fornøyd med at tre nordlendinger blir nevnt som potensielle lederkandidater.

– Jeg synes alle tre er gode kandidater, men hvis jeg skulle foretrekke en så skulle det vært Kaski, sier Aas til VG.

– Hvorfor det?

– Kaski har veldig god forståelse for økonomi. Det ville hun bli veldig mye utfordret på hvis hun får en sånn posisjon, så det er en stor fordel, sier han og fortsetter:

– Jeg synes hun fremtrer rolig og behersket, ikke med noe særlig store fakter. Det setter jeg pris på. Jeg tror at veldig mange synes at hun hører på dem.

Aas sitter i styret i Alta SV, og er mangeårig kommunestyrerepresentant. I dag er han vara.

Litt skuffet over Bergstø

Han peker også på sykehussaken:

– Det har ikke vært noe vilje fra Bergstø til å være imøtekommende i noe særlig grad. Det tror jeg de fleste i Alta synes, og veldig mange i SV også, sier Aas og fortsetter:

– Ellers har hun mange gode egenskaper. Men akkurat der er vi litt skuffa.

Bergstø svarer slik:

– Mitt ståsted har alltid vært det samme som SVs vedtatte politikk, og det forutsetter jeg at resten av SVs stortingsgruppe og ledelse står samlet om, sier hun og fortsetter:

– Vi vil styrke helsetjenesten i Alta, men erkjenner at tre akuttsykehus i Finnmark vil gi et dårligere tilbud til befolkningen som helhet, ettersom ressursene ville blitt smurt utover tre sykehus i stedet for to.

ETTERFØLGER?: Kirsti Bergstø har ikke bestemt seg for om hun vil ta over etter Audun Lysbakken, sier hun.

– Tenke seg om

SV-nestlederen mener det er for tidlig å diskutere lederkandidater i SV – siden ingen så langt har bekreftet at de stiller.

– Men jeg kan si at når debatten har gått i partiet og jeg har fått tenkt meg om, så er det valgkomiteen jeg kommer til å gå til. Jeg håper på en debatt med respektfull tone i partiorganisasjonen, fremfor i media, sier hun.

Offentligheten skal få vite hvem kandidatene er, understreker Bergstø. Men:

– Det er sikkert flere som har behov for å tenke seg om. Noen av oss har blitt pekt på, og det kan hende at det er andre kandidater som bør løftes frem, sier hun.