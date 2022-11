BER OM ÅPENHET: Kontrollkomiteens leder er Peter Frølich fra Høyre.

Ukraina-saken: Ber regjeringen offentliggjøre hemmelig dokument

Stortingets kontrollkomite ber regjeringen offentliggjøre et hemmelig dokument om Norges håndtering av bistandsanmodninger fra Ukraina.

Det kommer frem i et brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite offentligjort onsdag.

Komiteen fikk forrige uke flere svar fra regjeringen i sine undersøkelser om hvordan Norge har håndtert sivile bistandsanmodninger, men regjeringen ba komiteen hemmeligholde flere vedlegg.

Komiteen, ved leder Peter Frølich (H), ber nå regjeringen vurdere å legge frem en versjon av brevet der bare informasjon som eventuelt bør hemmeligholdes sladdes.

– Komiteen ber om en kort forklaring på hvorfor vedlegg IV er unntatt offentlighet, skriver Frølich.

De ber om at opplysninger som eventuelt bør være hemmelige sladdes og at resten offentliggjøres.

STOPPET: Helseminister Ingvild Kjerkol stoppet henting av sårede ukrainske soldater i to og en halv måned.

I samme brev ber regjeringen om ytterligere informasjon om regjeringens håndtering av sårede ukrainske soldater:

– For det tilfellet at statsråden ikke ønsker å offentliggjøre hele eller deler av vedlegget, ber disse medlemmene om at statsråden kan oppgi antallet anmodninger om evakuering av sårede soldater som ble mottatt i periodene Norge ikke la inn tilbud om evakuering, skriver Frølich.

Kravet kommer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre.

VG har tidligere avdekket at regjeringen i to omganger stoppet hentingen av sårede ukrainske soldater til medisinsk behandling: først fra 29. april til 31. mai og så fra 5. juli til 16. september.

Et av de mest sentrale spørsmålene kontrollkomiteen prøver å finne ut av er hvorfor, hvilket omfang dette hadde og hvilke konsekvenser det har fått.

I vår krevde Justisdepartementet å utrede flere spørsmål før de hentet soldater, mens Helsedepartementet stoppet soldat-hentingen i sommer og høst.

Dette ble gjort for å vurdere Ukrainas krav om soldatene skulle få gratis egenandel, noe Norge endte med å si nei til i primærhelsetjenesten.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sagt at de har endret rutiner etter dette.

Hemmelighold

VG har tidligere bedt om innsyn i alle dokumenter knytte til regjeringens håndtering av Ukrainas sivile bistandsanmodninger, men regjeringen har med noen få unntak valgt å hemmeligholde nesten alt.