FORSIKTIG: Ikke engang Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, vil love reallønnsvekst i år, altså at lønningene går mer opp enn prisene.

Lønnsoppgjøret: Du kan tape – igjen

I fjor steg prisene mye mer enn lønningene. Det kan skje også i år: Ingen av de store arbeidstakerorganisasjonene vil pr. nå kreve tillegg over prisstigningen.

I 2022 steg prisene med 1,9 prosent mer enn lønningene. Dermed gikk norske lønnstakere på et tap - det som kalles nedgang i reallønn.

I år kan prisstigningen bli på vel seks prosent.

Det betyr at lønnsoppgjøret må gi over seks prosent i lønnsøkning for at du skal unngå en ny reallønnsnedgang.

For arbeidstakerorganisasjonene - med LO, YS, Unio og Akademikerne i spissen - har målet om økning i reallønnen i hvert oppgjør, vært det selvfølgelige.

Men å kreve over seks prosent, er det ingen av toppene på arbeidstakersiden som vil flagge nå:

Selv om de ikke ennå har bestemt seg for hva de skal kreve i årets lønnsoppgjør, vil ingen av dem nå slå fast at de skal kjempe for en skikkelig reallønnsøkning i år.

Det viser en rundspørring VG har foretatt.

Forsiktig streikegeneral

Blant dem er Utdanningsforbundets Steffen Handal, som har stått i spissen for streik etter streik de siste årene.

– Det er et av de viktigste spørsmålene vi har på bordet nå som vi skal begynne arbeidet med å utforme krav foran vårens lønnsoppgjør. Vi har ikke tatt stilling ennå.

– Det er greit, men hva mener du?

– I medlemsmassen er det store forventninger om å ta igjen det tapte og store deler av norsk næringsliv går så det griner og utviklingen i norsk økonomi er god.

– Tradisjon for å ta ansvar

Men Handal sier det også må tas ansvar i en krisetid.

– Det er lang tradisjon i fagbevegelsen for å ta ansvar i vanskelige økonomiske tider. Norske lærere er fornuftige folk, men som sagt, det er store forventninger der ute, spesielt etter reallønnsnedgangen vi fikk i fjor, sier Handal som også er forhandlingsleder i Unio kommune.

Før oppgjøret i 2021 slo LO-leder Peggy Hessen Følsvik i bordet og sa det blir streik hvis lønnsveksten blir lavere enn prisveksten.

Men foreløpig er det en mer forsiktig Følsvik som gir sine kommentarer til årets oppgjør.

– Det er ingen tvil om at dette oppgjøret blir svært krevende, sier LO-lederen.

JOBB FØR LØNN: LO-leder Peggy Hessen sier det ikke hjelper med høyere lønn om man mister jobben.

Strømstøtten hjelper

Hun sier dette taler for høye krav:

– Når alt blir dyrere og norske bedrifter går bra, skal vi i LO gjøre vårt for at medlemmene får sin rettferdige del av kaken.

Og at andre ting taler for litt mer moderate vurderinger.

– Det er viktig å ha med seg at også andre faktorer er avgjørende, ett eksempel er hvordan strømstøtten demper belastningen på husholdningene.

Hun legger til:

– For LO er det alltid viktig å vurdere hva konkurranseutsatt industri tåler. Det hjelper ikke med høyere lønn om man mister jobben.

Seks prosent-krav vil hun ikke si noe om.

– Vi venter nå på gode bakgrunnstall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) om situasjonen i norsk arbeidsliv, før vi utarbeider våre krav.

TBU er utvalget som utarbeider statistikken og tallgrunnlaget for partene før lønnsoppgjørene.

– Ekstremt krevende

Også i YS er de forsiktige.

– Årets lønnsoppgjør ligger an til å bli ekstremt krevende, hvor det er vanskelig å se for seg noen reallønnsøkning å snakke om. Det er alvorlig i en situasjon hvor den store majoriteten av norske arbeidstakere, opplever at mange sliter med å få lønnen til å strekke til det mest nødvendige, sier leder Hans-Erik Skjæggerud i LO-konkurrenten YS.

DILLEMMA: YS-sjef Hans-Erik Skjæggerud sier at lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst.

I 2021 steg prisene omtrent like mye som lønningene.

I 2022 anslår SSB at lønningene steg med 3,9 prosent og prisene med 5,8 prosent.

Det betyr en reallønnsnedgang på 1,9 prosent.

I fjor tjente en gjennomsnittlig industriarbeider 524 400 kroner.

1,9 prosent utgjør 10000 kroner.

– SEIG DRAKAMP: Han har ledet an i lønnsoppgjørene i en rekke år i LO. Leder Jørn Eggum tror det blir vanskelig å få til noen reallønnsøkning i årets oppgjør

Lønnsoppgjørsgeneralen i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, sier at det blir svært krevende å sikre kjøpekraften i år.

– Prognosene til SSB er at lønnsveksten i Norge i 2023 blir på 4,5 prosent. , mens Norges Banks anslag er 4,4 prosent - så det å sikre kjøpekraft for norske lønnsmottagere blir en seig drakamp, fastslår han.

Hvis prisene i 2023 stiger med 6,5 prosent og SSB og Norges Bank får rett i at lønningene bare vil stige med rundt 4,5 prosent, så blir reallønnsnedgangen på kraftige to prosent i år.

– Blir prisstigningen seks prosent så må dere kreve seks prosent i lønnsoppgjøret for å hindre at arbeidstakerne igjen vil oppleve reallønnsnedgang?

– Min generelle kommentar på det er at vi som interesseorganisasjon alltid vil jobbe for å ivareta våre medlemmers lønns og arbeidsvilkår også i dagens situasjon med dyrtid og økende usikkerhet, sier Eggum forsiktig.

Advarer mot prispress

YS-sjef Skjæggerud advarer mot en uheldig dans.

– I normale oppgjør er det vanlig å få kompensert for prisveksten. Jeg mener det også må gjelde i år, men det er vanskelig.

– Vil dere kreve seks prosent lønnsvekst hvis prisanslaget blir på seks prosent?

– Det er ingen tvil om at forventningene fra medlemmene vil være det, nå som de opplever at renter og kostnader på en rekke områder stiger. Men det er andre hensyn som også må tas med i regnestykket, sier han:

– Hvis vi krever og får så mye, så vil det kunne bidra til ytterligere prisstigning. Da får vi en uheldig dans hvor vi bidrar til at prisene stiger enda mer. Det er ikke våre medlemmer tjent med, sier Skjæggerud.

Det han viser til er at når vi får mer penger, så handler vi mer, som gjør at prisene går opp.

FORSIKTIG: Leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne er omtrent like forsiktig som de andre toppene i arbeidstakerorganisasjonene.

Leder Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne vil ikke svare konkret på om prisvekst på seks prosent vil utløse krav om seks prosent lønnsøkning.

– Det er ingen tvil om at dette blir et krevende oppgjør. Vi har ikke konkretisert kravene til oppgjørene ennå, men vi skal selvfølgelig ivareta våre medlemmer på best mulig måte.

Hun sier at det er mange virksomheter i staten og kommunene som strever med å holde på og rekruttere folk med høy kompetanse.

– Lønnsoppgjøret må bidra til å løse denne utfordringen.