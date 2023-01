PLASS TIL MYE: Hjemmet som nå er til salgs i Kristiansund har mye historie i veggene.

Huset med det rare i

Skattkammer, kråkeslott – eller begge deler? Boligen som nå er til salgs i Kristiansund har et interiør av de sjeldne.

– Jeg ble advart av arvingene før jeg kom inn i huset. Noe som dette har du aldri sett før, sa de. Og jeg har sett noen tusen hus som megler. Men de hadde rett.

Det sier Notar-megler Anders Havneraas til VG, om kråkeslottet som er til salgs i Kristiansund.

MYSTERIUM: Hvor alt kommer fra, er et mysterium selv for selgerne.

I skrivende stund har boligannonsen over 22.000 visninger på Finn, forteller Havneraas. Han snakker med VG på vei inn i huset, til en privatvisning. Det er en underlig stemning å komme inn der alene, sier han.

– Det er radioer i hvert rom, som skrudde seg på i det jeg slo på strømmen. Jeg står i inngangen nå, og jeg kan love deg at virkeligheten slår bildene. Jeg kjenner jeg bli glad når jeg kommer inn her. Det er nesten som et museum, sier han.

Ridende politi

Den eldre kvinnen som bodde i huset gikk nylig bort, og var i likhet med sin avdøde mann en ivrig samler. Det forteller kvinnens familie til VG. De ønsker å være anonyme.

– Hun samlet på alt. Gamle geværer og ikoner og figurer. Jeg oppdaget noe nytt hver eneste gang jeg var der, sier kvinnens svigerinne til VG.

VELKOMMEN INN: Boligen var opprinnelig seksjonert til flere enheter, men ekteparet som flyttet hit, gjorde hele husets til sitt.

Kvinnen kom opprinnelig fra Oslo, men flyttet til Kristiansund sammen med sin mann. Etter at han døde for tredve år siden, har hun bodd alene i hjemmet.

– Besteforeldrene hennes bodde på Nordstrand, og morfaren var en gang i tiden sjef for det ridende politiet i Oslo. En del ting, som noen møbler og malerier, er fra hjemmet til hennes besteforeldre, sier svigerinnen, som legger til:

– Og hun har noen gamle sabler hengende et sted. Hvor de kommer fra, vet jeg ikke. På soverommet finner du en halvannen meter høy Kristus-figur. Den fikk hun kjøpt fra noen i Trøndelag og sendt ned.

Se flere bilder i galleriet nedenfor.

Minimalt minimalistisk

Megler Havneraas går omkring i huset mens han venter på visningen.

– Kvinnen har bodd i dette huset veldig lenge, og hun har likt å samle på ting, som du ser. Hvor hun har fått tak i alt, vet jeg ikke. Det kan se ut som at dette er samlet i løpet av flere tiår, sier han og fortsetter:

– Dette er så gjennomført innredet. Jeg har vær borti mange hus eid av maniske samlere. Slik er det ikke her. Her ligger det en mening bak hver plassering av tingene. Dette er maksimalisme på sitt beste.

FÅR MED ALT: – Selger har ikke plass til en brøkdel av alt dette hjemme, sier Anders Havneraas, megler hos Notar Kristiansund. Derfor selges huset med alt.

De siste årene hadde ikke kvinne så mange besøkende. Megleren tror det er grunnen til at boligen har gått de fleste hus forbi, fram til nå.

Nå er planen å selge huset som det står. Med innbo og løsøre og alt.

– Selger har ikke plass til en brøkdel av alt dette hjemme. Derfor er vi enige om at hvis det kommer et bud som er godt nok, så får de med seg alt, sier Havneraas.

Omplassert Kåre

Det eneste arvingene har tatt med seg fra huset, er Kåre.

– Han er en fem år gammel undulat, og var med henne hele tiden. Hun var en dyreelsker, og det er vi også, så han er hos oss, sier selgeren til VG.

MØBLERT HJEM: Kvinnen som bodde i huset, kom fra en finere Oslo-familie, forteller megleren. Dette møblementet kom fra hennes besteforeldre på Nordstrand, sier svigerinnen til VG.

Hvilken verdi innboet har, vet han ikke.

– Kanskje vil kjøper få med seg noen skatter her. Det er godt mulig noen ting her er verd noe, det er en del malerier og skulpturer og slikt. Så kanskje kan man gjøre et kupp her.

Megleren har fått henvendelser om huset fra flere steder i landet.

– Det er mange som har bedt om visning, og mange er ikke fra Kristiansund engang.