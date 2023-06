– TRIST: Vi kom hjem til dette i dag. Overhodet ikke greit. Blir jo både redd og lei seg. Kampen er ikke over!, skriver samboerparet på Facebook.

Regnbueflagg på balkongen tent på: − Fryktelig trist

Da paret kom hjem søndag etter en tur i parken, ble de møtt av et brent regnbueflagg.

– Jeg gikk ut på balkongen for å rette på flagget fordi det så ut til å ha knytt seg litt. Da så jeg at flagget var brent, sier Robert Lind.

Lind og hans mannlige samboer bor på Oppsal i Oslo, sammen med deres sønn på åtte år.

– Dette er trist og litt skummelt. Vi har en sønn som vi ikke vil skal opplevd slike ting. Spesielt i denne måneden vil vi at flagget skal vaie. Det trengs åpenbart, sier han.

Lind forteller at de bor i en høy førsteetasje i en boligblokk.

– Den eller de som har gjort dette må ha stått på bakken og tent på. Det skumle er jo også at det kunne tatt fyr i balkongen, sier han.

Saken ble umiddelbart anmeldt, i totiden søndag.

– Politiet kom og tok dette på største alvor. Det er vi glade for.

FØRSTE ETASJE: Familien bor i en høy førsteetasje.

– Nabolaget har slått ring rundt oss

Lind og samboeren håper at hendelsen motiverer så mange som mulig til å henge opp regnbueflagg.

– Vi må tørre å ta debatten og det skal vi fortsette med.

Lind beskriver området som trygt og godt.

– I det daglige oppleves det slik og vi har aldri opplevd noe slikt som i dag. Det håper vi aldri vi vil oppleve igjen.

Han forteller videre at nabolaget har slått ring rundt familien.

– Mange har sagt at de skal holde øynene åpne og følge med, sier Robert Lind.

FLAGGET HEIST: Dette flagget ble kappet ned og tent på, men Seljord kommune er i gang med å skaffe et nytt.

Regnbue flagg tent på i Seljord

Også i Seljord er et regnbueflagg tent på.

Flagget hang ved Seljord barne- og ungdomsskole. Natt til søndag ble det kappet ned fra flaggstangen og tent på.

Kommunen har meldt hendelsen til politiet, sier ordfører Beate Marie Dahl Eide (Sp).

– Vi skal arrangere Bygdepride for andre gang nå i slutten av juni. Jeg synes det er kjempeleit at noen velger å angripe flagget. Det skal være et symbol på at du kan være den du er og elske den du vil, og ingen burde føle seg truet av det, sier hun.

