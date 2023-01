FRUKTRÆR I HARDANGER: Kan et slikt bilde i en gitt kontekst være brudd på loven som omhandler reklame for alkohol? spør enkelte i bransjen.

Krever modernisering av alkoholloven: − Det blir for koko

Bransjeorganisasjonen Hanen sier at norske produsenter av sider med alkohol ikke vet om de kan poste bilder de vakre frukttrærne med fjord og fjell i bakgrunnen uten å bryte alkoholloven.

– Det blir for koko når produsenter av øl og sider ikke kan vise bilder i sosiale medier av at de har kjøpt en sekk med malt, eller eller en øltank, uten at det er ulovlig, og når det blir et tolkningsspørsmål om bilder av frukthager i Hardanger også bryter med loven, sier Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, som organiserer blant annet over 50 små, norske alkoholprodusenter.

Den siste tiden har Helsedirektoratet ført tilsyn ved alkoholprodusenters bruk av sosiale medier. En rekke bedrifter har fått brev med advarsel om bøter dersom de ikke rydder opp i det direktoratet mener er reklame, og dermed brudd på alkoholloven.

Mange produsenter har gjort ting de ikke har vært klar over at ble sett på som lovbrudd. Nå er det på tide å modernisere loven, sier Hanen-lederen til VG.

Han mener loven i seg selv er gammeldags, men også at direktoratet legger til grunn en for streng tolkning. Noe han mener ender opp med at produsenter begår lovbrudd som ikke er helt umiddelbart enkle å forstå.

– Praksisen Helsedirektoratet legger seg på er så streng at det egentlig blir et ytringsforbud, sier Bucher-Johannessen.

BER OM MODERNISERING: Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen

– Blir helt feil

Han forklarer at verken hans organisasjon eller produsentene er ute etter en opphevelse av reklameforbudet. Han forstår at man ikke kan legge ut skrytebilder av produktene i SoMe, men etterlyser en modernisering på samme måte som skjedde med produsenters hjemmesider i 2016.

Da fikk man lov å beskrive produkter nøkternt på sidene sine. Det er årsaken til at for eksempel Vinmonopolet kan ha en nettbutikk.

– Vi ønsker at man også i sosiale medier skal kunne dele ting som ikke er direkte produktreklame. Nå blir man nektet å poste bilder av lokalene de brygger i fordi det kan skape assosiasjoner til det alkoholproduktet de produserer. Det blir helt feil, mener Bucher-Johannessen.

Så strengt blir loven tolket, ifølge ham, at sider produsentene altså er redde for poste bilder av epletrær.

FRUKTRANKER: Det som vokser på disse trærne kan brukes i alkoholproduksjon.

– Bilder av frukttrær vil nok som regel ikke regne som alkoholreklame, sier riktignok avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Øyvind Giæver.

Frykter respekten for loven forsvinner

Men han legger likevel inn et forbehold, fordi hver enkelt sak blir vurdert for seg, og det handler til syvende og sist om hvor tett ting kan knyttes til selve alkoholproduseringsprosessen.

– Akkurat det er jo poenget mitt. Når dette blir et tolkningsspørsmål, så viser det for meg hvor galt det er. Det blir en unødvendig byrde for produsentene, sier Bucher-Johannessen.

ULOVLIG: Bilder som dette, her fra Svalbard Bryggeri, har bryggerier ikke lov å poste på sine sosiale medier kontoer fordi det handler om produksjon av alkohol.

Nå ber han politikerne, og særlig regjeringen, lytte til bransjen - og ta inn over seg tiden vi lever i.

– Reaksjonene som har kommet på tilsynene den siste tiden både blant produsenter og den vanlige befolkningen viser at folk får mindre respekt og forståelse for reklameforbudet i alkoholloven. Uten en modernisering vil respekten for til slutt forvitre og forsvinne. Det ønsker vi ikke, sier Hanen-lederen.

– Får lyst å gi opp

Daglig leder Erlend Årsborg i bryggeriet Drum Brew i Arendal er enig i at forståelsen for loven i bransjen vil minke når lovtolkningen blir så streng som den er nå.

– Ja, det vil jeg si. Man vil tolke det som tullete og useriøst at man får beskjed, slik vi fikk, om at man bryter loven for ting vi ikke ser logikken i.

For hans bryggeri handlet det ikke om sosiale medier, men etiketten på deres prisvinnende øl «Imperial Gulrot Gose», som skal selges på Vinmonopolet. Ølet er produsert i samarbeid med Det norske brenneri. I ølet bruker de samme krydder som brenneriet bruker i sin gin «Harahorn».

FØR OG ETTER: Flasken til venstre viser den vesle hare-logoen som stammer fra Harahorn Gin. På flasken til høyre er denne tusjet over.

De ønsker å vise at de har brukt et lokalt produkt i sitt øl, og har av den grunn puttet samme hare som er på etikettene til brenneriets gin, i en liten versjon på et par-tre centimeter på etiketten på deres ølflasker.

Ifølge Helsedirektoratet er det ikke tillatt. Referansen, selv om den er subtil, til en annen alkoholholdig vare blir reklame for ginen.

– Å bruke etiketten på ett alkoholholdig produkt til å reklamere for et annet alkoholholdig produkt er ikke tillatt, opplyser avdelingsdirektør Øyvind Giæver.

Drum Brew hadde tappet 10.500 flasker da de ble gjort oppmerksomme på dette.

– Der og da får man jo lyst til å gi opp, sier Årsborg.

Utenlandske kolleger tror det knapt

Men etter å ha summet seg ga han ikke opp. I stedet samlet bryggeriet, som har tre ansatte, en gjeng venner slik at de var ti stykker som på dugnad manuelt tusjet ut Harahorn-haren fra etikettene på flaskene.

Etter det Årsborg sier var 10-12 timers arbeid nesten uten pauser var jobben gjort. Men ikke uten konsekvenser. Nå rakk de ikke Vinmonopolets januarslipp, og får først produktet i salg fra mars.

– Det er vanskelig hva de økonomiske konsekvensene blir av det, men der pengene som skulle kommet inn nå kommer i hvert fall ikke før i mars.

SLADDET: 10.500 flasker måtte håndsladdes for å kunne bli solgt på Vinmonopolet.

Han sliter med å skjønne logikken i lovtolkningen. Særlig siden direktoratet sier at «dersom flere produsenter har samarbeidet om et felles produkt, vil det være tillatt å opplyse på etiketten hvem som er produsenter, med navn og logo.» Men logoen til et av samarbeidspartnerens produkter er altså ikke lov.

– Jeg forstår veldig godt at vi har regler, men jeg mener de må oppdateres, sier bryggerisjefen.

Han sier at når han forteller om lovene de må forholde seg her i Norge til utenlandske kolleger så tror de knapt på ham. Blant annet har han nå et samarbeid med et bryggeri fra USA.

– Kollegaene i USA forstår overhode ikke at det er mulig å driver forretning med så rare og nærmest tullete regler.

OPPGITT: Daglig leder Erlend Årsborg i bryggeriet Drum Brew i Arendal .

Regjeringen: Ingen planer om endring

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til VG at alkoholreklameforbudet en viktig del av norsk alkoholpolitikk, og regjeringen ikke har noen planer om å endre loven i liberal retning.

– At det kommer til nye kommunikasjonskanaler, er ikke noe argument i seg selv for å svekke reklameforbudet, skriver han.

Han forklarer at det er et helt bevisst valg å ikke åpne for informasjon som har til formål å fremme salg av alkohol på sosiale medier, fordi dette er informasjon som også når forbrukere som ikke bevisst oppsøker den.

– Når det gjelder hva som anses som alkoholreklame, må det gjøres en konkret vurdering av den enkelte sak, skriver Krat Bjørkholt.

Med det mener han at man må se på ting som hvem som er avsender, innhold, formidling og presentasjon.

- Om det er tillatt å vise bilder av f.eks. en frukthage på Instagram kommer derfor an på en konkret vurdering hvor man må se på konteksten, mener statsråden, som legger til at produsentene som nå har fått varsler fra direktoratet om mulige bøter har mulighet til å komme med sine innvendinger før endelig vedtak fattes.