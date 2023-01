Alle flyavganger i USA utsettes

111 innstilte fly og 1230 forsinkelser. Det er flytrøbbel i USA, men Det hvite hus avviser et cyberangrep.

De amerikanske luftfartsmyndighetene FAA jobber onsdag ettermiddag fortsatt med å rette datafeilen i det såkalte Notam-systemet, som gir viktig informasjon til piloter.

Myndighetene beordrer nå flyselskapene om å utsette alle innenlandsavgangene til klokken 15.00 norsk tid, slik at de får tid til å forsikre seg om at fly- og sikkerhetsinformasjonen er korrekt.

Datafeilen skyldes et strømbrudd, som påvirker eventuelle oppdateringer fra systemet.

– Det er ingen bevis for at et cyberangrep står bak at FFA-systemenes nedetid. President Joe Biden har blitt informert om hendelsen, sier Karine Jean-Pierre, pressesekretær i Det hvite hus.

Nettstedet FlightAware skriver at det er 1230 forsinkelser i, til eller fra USA hittil i dag, og 111 innstilte fly.