VANDALISERT: «De tre bukkene bruse» er et av Austigard sine favorittinstallasjoner. Her har alle trefigurene blitt veltet, men det er heldigvis ingen store materielle skader.

Livsverket til Eldfinn (69) vandalisert: − Tristhet og motløshet

Treskjærer Eldfinn Austigard (69) har invitert små og store til «Eventyrskogen» i Hjelmeland kommune i en årrekke. Nå fortviler ildsjelen.

– Jeg var på en joggetur i går morges, da jeg møtte en dame som fortalte meg at hun hadde sett hærverk i Eventyrskogen. Da måtte jeg bort og se, forteller Eldfinn Austigard.

Han ble motløs av synet som møtte ham. Flere av trefigurene hans var ødelagte.

– Det forundrer meg at folk utfører slike handlinger. Jeg får en følelse av tristhet og motløshet. Det er tydelig at dette er folk i ubalanse som har klart å gjøre slik, sier Austigard til VG.

Til nå har Austigard telt syv vandiliserte trefigurer. Neser, ører og armer er revet av, og flere figurer har blitt veltet over ende:

Det er Austigard som selv skjærer ut figurene med motorsag – før han får frem detaljene med treskjæreredskap – og til slutt et lag maling.

– Det var en litt tung dag i går. Det er vanskelig å forstå hvem som kan ha en glede av gjøre noe sånt, sier treskjæreren.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først

Gratis fritidstilbud

Eventyrskogen er et gratis fritidstilbud i Årdal i Hjelmeland kommune som inneholder flere trefigurer langs en 1,3 kilometer løype.

Figurene er basert på norske eventyr, og den består av blant annet gapahuker, hytter, troll og bukker. Den Norske Turistforening beskriver turen som «En trimløype for sansene dine».

– Hvor lang tid brukte du på å lage denne hele løypen?

– Selve friluftstilbudet er 15 år gammel, så det hele begynte i det små med ganske få figurer. Stien har økt etter hvert. Den siste installasjonen jeg lagde kom i fjor, så jeg jobber kontinuerlig, sier Austigard.

– Hvor lang tid bruker du på hver figur?

– Det går en del tid på å lage figurene. Jeg bruker lang tid på å finne den passende stubben, også bruker jeg litt tid på å skjære. Til slutt må det bæres på plass, sier Austigard.

TRESKJÆRER: Eldfinn Austigard har brukt 15 år på å jobbe med Eventyrskogen.

– Skal anmelde

«De tre bukkene bruse» er en av Austigards favorittinstallasjoner. Til tross for at alle trefigurene er veltet, klarte ikke Austigard å finne materielle skader.

– Det som er utrolig, er at bukkene har gått i bekken ikke har materielle skader! Jeg kan ikke se noe av de er ødelagt. Så eventyret med bukkene bruse, hvor bukken stanget trollet under broen, så har nå både bukken og troller skrellet av gjerningsmennene, sier Austigard optimistisk.

– Har du planer om å reparere figurene igjen?

Ja, jeg har det. Jeg har pratet med rådmannen i kommunen. Har jeg behov skal jeg få den hjelpen jeg trenger, det tar bare litt tid.

– Kommer du til å anmelde?

– Jeg har gitt rådmannen i kommunen et løfte om å anmelde, sier treskjæreren.

– Hva blir det neste tilskuddet ditt til Eventyrskogen?

– Jeg holder på med et helt nytt opplegg med flere figurer. Akkurat nå er det figurer om et eventyr om pannekaker, sier Astigard.

Rådmann Wictor Juul sier til Stavanger Afteblad at de vil møte Austigard mandag for å diskutere hva de kan gjøre for å få figurene på plass igjen.