Follobanen utsatt for fjerde gang: − Beklager

Gjenåpningen av Follobanen utsettes nok en gang. Nå er datoen 12. februar.

– Først vil jeg si at vi beklager for at vi er nødt til å utsette åpningen. Vi har valgt å følge et av rådene som sto i Jernbanedirektoratets anbefaling, der de var veldig tydelige på at vi måtte være veldig sikre på gjenåpningen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

– Det er ikke med lett hjerte, supplerer utbyggingsdirektør Stine Undrum.

– I løpet av natten i dag har vi jobbet med kvalitetssikring i forhold til de berømte skjøtene og endeavslutningene, og vi ser at det tar mer tid enn forutsett.

Opplegget med test-kjøring forandres ikke på, selv om de utsetter åpningen.

– Vi behandler dette som en reklamasjonssak, altså at vi reklamerer på arbeidet som er gjennomført.

Bane Nor har tidligere sagt at Follobanen etter planen skulle åpnes innen 1. februar. Før det igjen var den planlagt gjenåpnet 1. januar. Før dette skulle den egentlig gjenåpnes 27. desember.

– Hvorfor skal pendlerne tro på dere nå?

– Når vi i dag fikk ny info valgte vi å skyve på datoen. Hele tiden prøver vi å operere med så realistiske planer som mulig. Samtidig vil vi at pendlerne, når de igjen reiser, skal stole på follobanen og at den går som den skal.

Stortingsrepresentant Trond Helleland er ikke særlig imponert:

– Dette er fullstendig uholdbart, sier han til VG, og retter kritikk mot det han mener er en forhastet åpning:

– Det virker som det viktigste var å gjennomføre åpningen som planlagt, på bekostning av driftssikkerhet. Nå må Bane Nor ta den tid de trenger, og ikke rushe fram en gjenåpning før banen og tunnelen er i orden.

Follobanen ble opprinnelig åpnet 11. desember, men ble stengt etter bare få dagers drift. Årsaken er feil i returstrømsystemet som har ført til brann flere ganger.

Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger på strømsystemet viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet, skriver Bane Nor.

FOLLOBANEN: Et tog kjører på Østfoldbanen over inngangene til Blixtunnelen og Roåstunnelen fra Ski i retning mot Oslo S. Strekningen har vært stengt siden 20. desember.

For en uke siden sa Bane Nor-sjefen at Follobanens utfordringer ville være løst i løpet av januar måned.

– Vi står fortsatt på at vi kommer til å være klare til å åpne i løpet av januar. Det er ingen endringer i det, sa konsernsjef Gorm Frimannslund da.

Nå er det altså likevel kommet endringer i de planene.

Jeg forventer at Bane NORs plan nå er realistisk. Det er synd for de reisende at åpningen av Follobanen er utsatt, sier jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Bane Nor utsetter åpningen for å være sikre på at de har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk, opplyser de.

Utsettelsen er kommunisert til Vy torsdag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.