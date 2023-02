BEFFEN, BABY: Rune Bakervik kjenner bergensblodet bruse når han tar «verdens minste cruise», Beffen. Saltvannsspruten står opp etter ryggen.

Militant gatebergenser har tatt makten i Norges nest største by

BERGEN (VG) Byrådet styrer på historisk svakt mandat. Skillingsbollen har avgått med døden. Den anonyme «rottemannen» terroriserer byen. Har Bergen gått av hengslene på Rune Bakerviks første hundre dager som byrådsleder?

– Rune er den første «gate-bergenseren» som er byrådsleder i Bergen, sier Magnus Hoem Iversen (Ap) på telefon fra vestlandshovedstaden.

Iversen er politisk rådgiver for byrådsleder Rune Bakervik, som han forklarer engasjert at er en «artig type», som VG «må» møte.

Han lover at VG kan få bli med Bakervik på en pølsebod eller kjøpe fiskekake – som byrådslederen kan «maule på åpen gate, som en måke».

Iversen legger i vei om Bakervik – og hva som skiller ham fra Bergens tidligere byrådsledere:

– Anne-Grete Anne-GreteAnne-Grete Strøm Erichsen, byrådsleder i Bergen fra år 2000 til 2003. og de andre sa «jei» og «mei», sant? Rune er en sånn ordentlig militant bergenser.

– At han er hva sa du?

– En militant bergenser som nekter å bruke a-endinger. Så han sier «Vålrengen», ikke sant?

DUO: Byrådslederen Rune Bakervik med sin svært ivrige rådgiver Magnus Hoem Iversen. – Nei, huff, sa jeg det om militant bergenser høyt? sier rådgiveren, når VG møter dem i Bergen.

Kaos i vest

VG biter på, og møter Bakervik i Bergen. Nærmere bestemt på hans stamsted, puben Victoria – eller «Viccen».

Her møtte han kona Vivian. Det ble de to etter de tre spørsmålene «er du gift?», «er du fagorganisert?» og «er du organisert i LO?».

Ett nei og fire ja senere var det dem, og tre år senere feiret de bryllupet sitt på «Viccen».

– Dette er Bergens feteste pub, sier byrådslederen.

RUNE PÅ VICCEN: Rune Bakervik er på «Hallaien» med alle på «Viccen». Her er han stadig innom for å dunke ned på et par duggfriske bjørnunger, mellom slagene i bystyret.

Jobben har han hatt siden starten av november 2022, nærmere nøyaktig hundre dager når VG møter han. Bakervik tok over da Roger Valhammer (Ap) måtte gå av etter barnevernsskandalen

Før det hadde det Ap-ledede byrådet først gått av fordi de ikke fikk viljen sin om bybanen – og så på igjen da de fikk viljen sin likevel.

Allerede i september må han kjempe for å beholde nyjobben – mot tidligere SSB-direktør og Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer (H) som rival.

DENNE ER FOR GATENE: «Skal du holde det mer gate enn meg, ka, skal du spise en due?» spør Bergen-rapper Lars Vaular på bangeren «Tyrannosaurus Sex». Nå får han konkurranse av Rune Bakervik – her foran blokken han bor i.

Men hvem er den nye byrådslederen egentlig?

Bakervik er sønn av en renholdsarbeider. Han meldte seg inn i Ap rundt tusenårsskiftet, etter at Fremskrittspartiet for første gang ble større enn Ap på en meningsmåling. Han har bakgrunn som protestleder av Brann supporterklubb, og en årrekke bak seg i fagbevegelsen.

Når han ikke er på rådhuset eller «Viccen», holder Bakervik til på 62 kvadratmeter blokkleilighet i «republikken Nordnes», sammen med kona og datteren.

– Jeg kommer fra gaten. Jeg kommer fra blokk, og har bodd i blokk hele mitt liv. Sånn preger deg jo, sier han.

Og i blokken blir han boende. Bakervik sier at han skal bæres ut.

Pølser, politikk og vondt i sjelen

Ferden går videre til Trekroneren, Bergens «legendariske» pølsebu, som Bakervik «berget» som byråd for byutvikling, da det var snakk om å rive bygget. «Glemmesak at Trekroneren skal rives» varslet Bakervik, og fratok bergenserne en sak å rase mot.

BERGEN TREKRONEREN: Rune Bakervik forsøker å betale med et gavekort han fikk da han gikk av som byråd. – Dere skal få spise så mye pølser at det tyter ut av ørene deres, sier han. Gavekortet funker ikke. VG spanderer.

Det er ikke enkelt å styre i Bergen, der gjennomsnittlig levetid for en byrådsleder blir stadig kortere. For å sikre flertall for kommunens budsjettet i 2023, måtte Bakervik få støtte fra erkerivalen Høyre.

– Det gjorde vondt i sjelen. Å samarbeide med Høyre gjør noe med deg som Ap-politiker. Men vi fikk det ikke til med venstresiden denne gangen. Og Høyre sa at de var klare for å forhandle med innestemme. Og det skal de ha, det gjorde de. Men det gjorde vondt.

MAULE SOM EN MÅKE? Rådgiver Magnus Hoem Iversen har lovet at Bakervik skal spise på kamera, men byrådslederen *nekter* å la seg fotografere med mat i munnen. – Helt uaktuelt, bare å glemme, sier han.

– Dette valget handler om man vil ha en by hvor fellesskap og rettferdighet er fremtredende. Eller om man vil tilbake til en politikk med gamle løsninger og kommersialisering av kommunale oppgaver hvor man betaler for tjenester heller enn å løse de selv. Vil man ha et mer rettferdig Bergen, så er det Ap som er svaret på det.

– Apropos det, BA hadde akkurat en sak om at dere som eneste storkommune bruker bemanningsbyrå for å telle forhåndsstemmer. Det rimer ikke så bra med det du sier nå?

– Det er bystyret som er ansvarlig for det. Det er en oppgave av midlertidig karakter, som er gjort helt i tråd med lovverket og etter avtale med fagforeningene, sier han litt brydd, før han forteller at de har tatt renhold tilbake i kommunal regi, og åpnet landets første «heltidssykehjem», hvor alle ansatte har hele stillinger.

BEFFEN: Rune Bakervik kan ikke få tatt «Beffen» nok.

Skillingsboller i nød

Byrådslederen viser frem en av Bergens små stoltheter: «Beffen», verdens minste cruiseskip. Mens den allmenne oppfatningen i Bergen er at «Beffen» er en turistattraksjon, fastholder Bakervik at det er kollektivtransport. Han lover sågar at man skal kunne bruke månedskortet sitt der, om han får gjenvalg.

Turen går fra Bryggen og hjem til Nordnes.

Det er ikke bare krevende saker i bystyresalen Bakervik må forholde seg til: Bergen har blitt invadert av både rotter og kanelsnurrer på Bakerviks vakt.

Bollebaluba først:

Bergensere forteller gjerne til alle som vil lytte, og alle andre, at de ikke har kanelsnurrer, men skillingsboller i byen.

Samme måned som Bakervik tok over som byrådsleder, gjorde likevel Kanelsnurren sin inntreden i Bergen. Et tradisjonelt Bergen-bakeri ble nedlagt. Et nytt bakeri med det lokalt omstridte navnet «Kanelsnurren» åpnet. Rogalendingene har skylden.

– Skillingsbollen er død. Hva tenker du om det?

– Det er den ikke.

– Kanelsnurren har åpnet i byen, og det har skjedd på din vakt.

– Nei, dette er fullstendig useriøst. Du får ikke si at skillingsbollen er død. Har du slitt med å finne en skillingsbolle i Bergen?

Bakervik blir irritert. Men han puster dypt inn og behersker seg:

– Dette er en sånn greie som en BT-journalist fra landet har forsøkt gjøre til en debatt. Det er en ren BT-drevet greie. Det er «fake news», sier Bakervik, før han oppfordrer til heller å lese i byens «kvalitetsavis», BA.

KØDDER IKKE MED SKILLINGSBOLLEN: Rune Bakervik like veldig dårlig om noen kødder med Bergens identitet. Som Brann, «Beffen» eller skillingsboller.

Får vondt av «gutta»

– Rådgiveren din vil ha det til at du har en militant tilnærming til a-endinger?

– Nei. Jeg har en militant innstilling til påtatte a-endinger. Det er en viktig forskjell.

– Jeg kommer fra fagbevegelsen, og der er det en sånn greie at du skal klaske på a-endinger selv om det overhodet ikke faller deg naturlig. Og da får jeg utslett, sant? Ta Dagbladet, de er eksperter på det.

Bakervik retter stadig på sine rådgivere hvis de presenterer tekster med a-endinger. Han har en avtale med prosjektet «Guttas campus», som er for gutter som sliter på skolen. Men i byrådslederens kalender står det «Guttenes campus»

– Jeg får vondt når jeg hører bergensere sier «gutta». Da skjærer det i meg. Da har vi sviktet. Det visker ut identiteten vår, hver gang noen sier det.

– Språk er makt. Og mitt språk er gatebergensk. Men jeg liker alle dialekter, så lenge det ikke er påtatte greier. Falske ting. Plastikk-dialekter. Det klarer jeg ikke, sier han.

UNG HEIT GATEFLAMME: Rune Bakervik snakker så mye om gaten at man kunne mistenkt han for å være løst tilknyttet NMG/G-huset.

Vil gi skjenn til «rottemannen»

A-endinger og kanelsnurrer er ikke de eneste uønskede fremmedelementet i Bakerviks Bergen. Enten man leser hans foretrukne avis BA, eller «den andre avisen», BT, så kan man lese at rottene igjen har inntatt byen.

Bergen har som kjent en litt anstrengt historie med rotter: Da det kom et skip med rotter til Bjørgvin i 1349, endte det med at 20 prosent av Norges befolkning døde av rottenes bagasje, svartedauden.

De siste ukene har bergensavisene rapportert om at «rottemannen» sine herjinger. Han er en anonym bergenser som saboterer kommunens rottefeller og har tagget «La rottene leve» i byen.

– Hva i helvete?

– Ja, det er et godt spørsmål. Det lurer vi også på. Det er ganske drøyt. Det er en fyr som drar rundt i byen og saboterer rottefellene. Det går jo ikke an. Rottene er skadedyr som vi må bli kvitt, sier Bakervik, og rister på hodet.

DU FINNER HAN PÅ «VICCEN»: Sliter du med å få en avtale med byrådslederen, har du gode odds hvis du stikker innom hans faste vannhull.

Bergen kommune har anmeldt den anonyme «rottemannen».

– Hvis du har en eller annen dude som løper rundt og roper «liberate the rats», så tenker jeg at vedkommende må snakkes litt til. Han må få litt skjenn, og vite at dette ikke er OK, sier byrådslederen.

– Er det en rotteinvasjon i Bergen?

– Nei, men vi har tydeligvis ... Hva slags sak er det du skal lage, egentlig? Jeg vil ikke ha noen overskrift med meg og rotter i VG. Da kan jeg bare levere adgangskortet mitt til Christine Meyer med en gang. Da er det over, sier Bakervik.