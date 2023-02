Væromslag på vei – varsler temperaturforskjell på 30 grader

På få dager vil temperaturen variere med nesten 30 grader enkelte steder i Nord-Norge.

Statsmeteorolog Per Egil Haga sier folk må regne med både glatte veier, skredfare og muligens også flyforsinkelser i neste uke.

– Det blir usedvanlig vått og en del vind i neste uke, særlig i Nord-Norge.

Værskifte

Han varsler et værskifte på tampen av helgen og i begynnelsen av neste uke.

– Akkurat nå er det i Midt-Norge og Nord-Norge rolige vindforhold og lite med lavtrykksaktivitet. Det har vært lave temperaturer. Særlig i Indre Troms og Finnmark, stedvis lenger sør, sier Haga til VG.

Men til uken kommer en helt annen værtype.

– Lavtrykk fra Atlanterhavet kommer inn mot den midtre og nordlige delen av landet. Fra å være ned mot minus 25 til 30 grader, går det nå til å bli 0 grader. Det er en temperaturstigning på rundt 30 grader i løpet av ganske kort tid.

Samtidig blir det mye nedbør, høy luftfuktighet og sterk vind som vil ramme fra Helgeland og Nord-Norge.

– Det blir mye uvær i Nord-Norge i uken som kommer. Midt-Norge og heller ikke Vestlandet slipper helt unna, sier statsmeteorologen.

VARSEL: Det er meldt om snøskred-varsel flere steder i landet lørdag.

Farevarsler

Bor du på en av de utsatte stedene bør du følge med på farevarslene, opplyser meteorologen.

– Detaljene i varslingen skal vi ta etter hvert. Men det ligger an til farevarsler om glatte veier, mye regn og stor skredfare i Nord-Norge. Særlig i Nordland og til en viss grad i Troms og i det vestlige delene av Finnmark vil det være store utfordringer som kan gjøre fremkommeligheten vanskelig. Kanskje vil det også ramme flytrafikken, sier han. ’

KALDT: Kartet viser temperaturene i landet torsdag neste uke.

Sol på Østlandet

Bør du på Østlandet, eller Sørlandet? Da har vi gode nyheter til deg!

– Ja, det ser ut til at det er de som slipper best ut av det. Siste del av helgen kan bli fin på Østlandet. Vi snakker fire-fem varmegrader og sol. Utover neste uke blir både Sør- og Østlandet liggende i regnskyggen for den sørvestlige værtypen. Fra Mandal og østover. Det blir et vårlig preg, opplyser Haga.