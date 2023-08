MÅ KANSKJE MØTE: Kontrollkomiteen skal

Ap vurderer å kalle inn Erna Solberg etter DN-avsløring

Arbeiderpartiet vurderer å kalle inn tidligere statsminister Erna Solberg (H) til høring i kontrollkomiteen. Rødt har allerede bestemt seg.

Dagens Næringsliv publiserte torsdag en sak om at tidligere Høyrestatsråd Thorhild Widvey utnevnte statlige styremedlemmer etter å ha delt listen med ektemann Osvald Bjelland.

Frode Jacobsen (Ap), nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier nå til NRK at de vurderer å kalle Erna Solberg inn til en høring.

– Dette er interessante opplysninger, og det er selvsagt naturlig at vi ser nærmere på dette, sier Jacobsen til VG.

– Vi vil selvsagt vurdere om det er naturlig å innkalle Erna Solberg til den høringen som skal finne sted i forbindelse med saken knyttet til regjeringsapparatets håndtering av habilitetssaker, sier han.

Rødt ønsker å kalle inn Solberg til høring, sier Seher Aydar, som også sitter i kontrollkomiteen på Stortinget.

– Jeg mener det er naturlig at Solberg svarer for avsløringene, som viser at det har vært elitesamrøre knyttet til hennes regjering, sier Aydar til VG.

Tidligere kultur- og likestillingsminister Thorhild Widvey (H) svarer slik i DN:

– Jeg har ikke gitt verv til venner, men til personer jeg har møtt, som ble vurdert grundig i departementet og på Statsministerens kontor før de ble oppnevnt.

DN gjengir også e-poster fra Solbergs ektemann, Sindre Finnes, fra 2013. Han gir sterkt uttrykk for sine meninger som sammensetningen av statlige oppnevnte styrer – som at «Hydro har et altfor svakt styre, og styret er dessuten svekket med politikerutnevnelser».