SMULERE FARVANN: Trygve Slagsvold Vedum, her på havna i Arendal med statsminister Jonas Gahr Støre, sier det er lettere å lage statsbudsjett i år enn det var for ett år siden.

Finansminister Vedum om 2024: − Tryggere økonomi enn i fjor

BERGEN (VG) Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier utsiktene for norsk økonomi viser at prisveksten er på vei inn i et mer stabilt farvann.

– Det er bra. Vi er på et helt annet og tryggere sted enn i fjor. Nå må vi få til lavere prisvekst uten at ledigheten går for mye opp, sier Vedum.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er tirsdag i Bergen, der han holder foredrag på Universitetet i Bergen. Tema: Statsbudsjettet for neste år.

– Vi skal nok ha høy prisvekst noen måneder til, men vi er forbi toppen og på vei ned, sier Vedum.

Regjeringen skal senere denne uka legge siste hånd på verket på statsbudsjettet for neste år. Derfor vil ikke finansministeren være konkret nå på hvilke utgifter som vil øke, hva regjeringen vil satse på og hvor mye skatter og avgifter vil gå opp - eller ned.

Men han tegnet opp et bilde av den økonomiske situasjonen i Norge og verden rundt oss, under overskriften «Statsbudsjettet i en urolig tid». Han trakk særlig frem prisveksten som det aller vanskeligste momentet når han og regjeringskollegene skal snekre sammen budsjettet.

– Prisveksten må ned. Vi er første regjering siden starten på 1990-tallet som har det som hovedoppgave, sier Vedum.

Han pekte på at prisveksten er høy i alle land - uavhengig av partifarge på regjeringen. At Norge har litt lavere prisvekst enn resten av Europa skyldes først og fremst strømstøtten til husholdninger og bedrifter, sa Vedum.

Vedum har tidligere, i et intervju med VG, vært tydelig på at det i år ikke legges opp til store skatteøkninger. Det ligger dermed ikke an til noen reprise fra fjoråret, da regjeringen overrasket alle med å innføre både lakseskatt og nye skatter på kraftbransjen. Da var gjennomgangstonen at budsjettet måtte være stramt, fordi inntektene falt og utgiftene - blant annet til strømstøtte, forsvaret og Ukraina-bistand - gikk kraftig opp.

– I år blir det mindre overskrifter - fordi vi trenger ikke ta så store grep som vi måtte i fjor, sa Vedum.

Senere tirsdag skal Vedum møte de andre partilederne til debatt på TV 2. Etter debatten kan du se VG-kommentatorenes dom direkte på VGTV.