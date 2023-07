Moldes ordfører: − Traumatisk natt for evakuerte

Ordfører Torgeir Dahl vil ikke la folk dra hjem før han vet at det er trygt.

Det kan dermed bli en ny natt hjemmefra for de 54 personene som er evakuert fra Vistdalen og Eidsvåg sentrum. Eksperter fra NVE er på vei til Molde i morgentimene og skal deretter på befaring.

– Vi vil ikke slippe folk inn i rasområdene før vi vet at det er helt sikkert, sier ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune til NTB.

Han sier at situasjonen var ganske dramatisk søndag, da styrtregn førte til flere ras rundt om i kommunen. Men samtidig påpeker han at Molde kommune er vant til dette. Dahl berømmer de rundt 100 til 200 som har vært i aksjon for å hjelpe til.

– For de evakuerte så er det en ganske traumatisk situasjon. Vi har brukt kriseteamet vårt for å være en samtalepartner for de som opplevde seg traumatisert, sier Dahl.

Mandag morgen er været bedre. Meteorologisk institutt opplyser at det ikke er farevarsel for styrtregn.

– En del ting er bedre under kontroll, været har bedret seg, men områdene må befares av ekspertise, sier Dahl.

100 isolert

I Vistdalen er deler av bygda Vistdal isolert. Det samme er camping- og hytteområdet i Meringdal. Der anslår Dahl at rundt 100 er isolert.

Søndag kveld ble evakueringsområdet i Vistdalen utvidet 1,5 kilometer mot Øverlia. Utvidelsen betyr at de innbyggerne som er igjen i selve Vistdal, nå står uten veiforbindelse.

– NVE har sett på bilder som redningshelikopteret har tatt, og de føler seg såpass utrygge at de har utvidet sperreområdet, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

– Det er ikke folk inne i rasområdet nå, og vi sikrer området så folk ikke tar seg inn i det som kan være et farlig område. Derfor sender vi nå blant annet folk fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og redningshunder hjem. Vi har indikasjoner på at det kan være dårlige forhold andre steder i fylket, så vi vil ha friske føtter og hoder som eventuelt kan være klare til i morgen, sier innsatsleder Lundgreen til NTB.

Molde kommune opplyser at det totalt er 54 personer som er evakuert. 23 er evakuert fra Eidsvåg og 31 fra Vistdalen.

Veien inn til rasstedet er stengt til NVE har gjort sine undersøkelser mandag.

I tillegg til de evakuerte, følger Molde kommune med på situasjonen på campingplassen Meringdal. Der er folk isolert som følge av uværet.

Det er nytt møte i kriseteamet i Molde kommune klokka 8.30, og i løpet av dagen skal også eksperter fra NVE orientere kommunen om situasjonen.

Veier stengt

Flere lokale veier er stengt – blant annet er fylkesvei 6010 ved Lange sperret, opplyser Statens vegvesen.

Ingen av de kommunale veiene blir åpnet igjen før NVE har gjort vurderinger av sikkerheten i de berørte flom- og rasområdene.

Molde kommune har satt krisestab, og det er opprettet et senter for evakuerte og pårørende i gymsalen på Vistdal skule.

– Vi følger situasjonen fortløpende og setter på ressurser etter nærmere avklaring med nødetatene, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen i en pressemelding.

Molde kommune opplyste tidligere søndag kveld at de evakuerte blir fraktet til Molde og hotellovernatting der. I en pressemelding sent søndag kveld opplyser de at kun et fåtall av de evakuerte i Eidsvåg har valgt å takke ja til overnatting i Molde. Et kriseteam fra kommunen vil være til stede for de som eventuelt har behov for oppfølging.

