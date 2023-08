Vil sende fuskelov tilbake

Frp er ikke fornøyd med det nye forslaget til universitets- og høyskolelov.

Kortversjonen Frp vil at Stortinget skal sende forslaget til ny Universitets- og høyskolelov tilbake til Kunnskapsdepartementet for revisjon.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) mener dagens fuskelov ikke ivaretar studentenes rettssikkerhet godt nok.

Tidligere har flere professorer og jurister uttrykt at reglene rundt fusk er for strenge og at studentenes rettssikkerhet ikke ivaretas godt nok.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), er uenig i kritikken og mener institusjonene selv er best rustet til å vurdere hvilke regler det skal være for eksamen. Vis mer

– Folk som er blitt feilaktig anklaget for fusk kan få flere år av livet sitt ødelagt.

Det sier stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen Himanshu Gulati (Frp) til VG.

– Vi er langt på overtid med å oppdatere reglene for håndtering av mulig fusk.

Gulati mener det går et skille mellom det som er bevisste forsøk på fusk på den ene siden, og misforståelser eller små feil på den andre.

VG har den siste tiden skrevet en rekke saker om studenter som utestenges fra høyere utdanning, anklaget for fusk.

Jurister og professorer mener at reglene er for strenge, og at studentenes rettssikkerhet ikke blir ivaretatt.

Rettssikkerhetsproblem

Før sommeren la regjeringen frem forslag til ny universitets- og høyskolelov, som også inneholder bestemmelser om fusk.

Det nye lovforslaget innebærer i all hovedsak at dagens lov videreføres, med noen presiseringer.

Nå vil Fremskrittspartiet be Stortinget sende lovforslaget tilbake til Kunnskapsdepartementet.

– Bakgrunnen er sakene, problemstillingene og enkeltskjebnene som blant annet VG har satt søkelys på, sier Gulati.

Han mener mediedekningen avdekker at dagens regler ikke ivaretar studentenes rettssikkerhet godt nok.

– Det er også grunn til å stille spørsmål ved fremgangsmåten og bruken av AI for å avdekke og konkludere med fusk.

Vil sende lovforlag tilbake

Gulati er skuffet over at det nye lovforslaget ikke tar ordentlig tak i problemstillingen.

– Ola Borten Moe har ikke gjort jobben sin. Det virker ikke som at regjeringen har tatt problemstillingen på alvor, mener han.

I sommer trakk Ola Borten Moe (Sp) seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter at E24 avdekket at han hadde brutt regjeringens habilitetsregelverk. Sandra Borch (Sp) er utnevnt til ny statsråd.

– Mediesakene viser hvordan folk som er blitt feilaktig anklaget for fusk får både karrieremuligheter og flere år av livet sitt ødelagt.

Frp foreslår derfor å sende loven tilbake til en ny minister for høyere utdanning.

– Så kan en ny statsråd ta en gjennomgang av problemstillingene og presentere en helhet for Stortinget, før vi behandler forslaget, sier Gulati.

Ikke enig

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) er ikke enig i kritikken regjeringen han sitter i får.

– Lovforslaget angir hvilke reaksjoner som kan brukes ved fusk og regler for saksbehandlingen. Proposisjonen gir også oppdaterte føringer for hva som kan ansees som fusk og for reaksjonsbruken i fuskesaker, sier Hoel.

Han mener institusjonene selv er best rustet til å vurdere hvilke regler det skal være for eksamen.

– En detaljert sentralstyrt regulering av hva som er fusk, vil være uheldig og tungrodd på grunn av den kontinuerlige utviklingen på feltet, noe bruken av kunstig intelligens er et godt eksempel på. Dersom Stortinget gir sin tilslutning, vil disse føringene bli bindende for institusjonene fremover.