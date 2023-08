FROKOST: Svein Eikra starter onsdagen med frokost på kulturhuset i Ål.

Nytt krisedøgn i Ål: − Dette tar tid

ÅL (VG) Evakuerte Svein Eikra måtte tilbringe natten i storsalen på kulturhuset i Ål. Nå forbereder kommunen seg på nok et krisedøgn.

Eikra er av mange som overnattet på Ål kulturhus. Det har blitt omgjort til evakueringssenter og «hotell». Så langt er drøye 200 av bygdas rundt 5000 innbyggere evakuert.

– Natten har vært grei, men jeg er bekymret for hvordan det står til med hus og eiendom, sier Eikra til VG.

NY DAG: Åls ordfører, Reidun Vestenfor, orienterer de evakuerte i kulturhuset.

Nå opplyser ordfører Reidun Vestenfor at man kanskje må belage seg på nok en overnatting i kulturhuset.

– Vi tør ikke love mer, man må forberede seg på en natt til. Folk må ikke reise tilbake til evakuerte områder før det er klarert med kriseledelsen. Dette gjelder også turister, sier hun til VG.

1 / 2 FUKTIG: Det renner vann ned dalsidene i Ål. forrige neste fullskjerm FUKTIG: Det renner vann ned dalsidene i Ål.

I storsalen har folk sovet på gulv og i stoler og det er mange turister her. Noen få heldige fikk hvile ut på en luftmadrass.

Også ordføreren fant seg en stille krok for natten.

– Jeg har ikke sovet, men det hadde jeg heller ikke regnet med. Det er ikke så ille, jeg opplever at været og folk er roligere. Vi jobber med å finne ut hva status er for veier og rasfare, sier hun og legger til at det er politiet som til slutt bestemmer om folk kommer hjem eller ikke.

Det kommer ny informasjon klokken 10 og 14.

Aktiver kart

– Men jeg er ikke veldig optimistisk, jeg tror dette tar tid, sier Vestenfor.

Mobilnettet er oppe, men det er fortsatt stengte veier på grunn av flom og ras. Et jordskred har jevnet et hus med bakken og den kommunale vannledningen brast tirsdag kveld.

– Det er høyst usikkert når stabil vannforsyning er på plass. Alt drikkevann, privat og offentlig, må kokes, skriver kommunen på Facebook.

– Bruk regnvann til toalett.

JORDSKRED: Ekstremværet Hans har gjort ødelggelser på vei og det har gått flere jordskred i Hallingdal