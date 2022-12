VITNET: I dag vitnet kvinnen som ble angrepet av Vassbakk i 1986.

Ble slått med sykkelpumpe: − Han slo ganske mange ganger

Da Johny Vassbakk var 15 år, slo han en kvinne med en sykkelpumpe. Kvinnen sier hun følte han var i en transe.

Synne Eggum Myrvang

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Våren 1986 passerer Johny Vassbakk kvinnen på sykkel. Han venter så på henne, før han uventet går til angrep på kvinnen med en sykkelpumpe.

Dette er det første av flere møter med politiet for den da 15 år gamle Vassbakk.

Nå, 36 år senere, sitter Vassbakk på tiltalebenken, anklaget for drapet på Birgitte Tengs. Han har hele tiden nektet straffskyld.

I dag står kvinne som ble angrepet av ham i 1986 vitneboksen.

Kvinnen forteller at hun var på vei fra jobb og ble stoppet av en syklist som spurte hva klokken var, og som så gikk foran henne og parkerte sykkelen sin.

– I det jeg passerte ham, så slo han meg i bakken med en sykkelpumpe. Han slo ganske mange ganger, forteller hun i Haugesund tingrett.

Hun anslår at hun ble slått 7–8 ganger, ganske kraftig og fikk store kuler. Kvinnen sier Vassbakk spurte henne om hvordan hun og mannen hadde det og sier hun oppfattet ham som opphisset.

Kvinnen sier hun følte han som var i en transe, frem til hun klarte å klore ham under øyet.

– Det var som han våknet til, og sa unnskyld, sier hun.

Hun forteller at han da sa han hadde tatt feil dame.

Hun har også anmeldt Vassbakk for innbrudd i huset hennes to år senere, for å ha stjålet klær og sko.

Sa unnskyld

Det samme har Vassbakk tidligere forklart, og han har beklaget episoden i retten.

Han fortalte da at han hadde vært på bueskyting og ble frustrert da det ikke gikk så bra.

Han så en person han mente var en jevnaldrende jente som hadde vært ugrei mot ham.

– Så hadde jeg lyst til å hevne meg litt på henne. Men dessverre så var det en helt annen dame.

Kvinnen mener på sin side at Vassbakk så på henne da han gikk forbi.

Pågående atferd

Torsdag en rekke vitner forklart seg om vassbakk tilbake på 90-tallet.

Der har det kommet frem at Vassbakk kledde seg opp i kvinneklær og at han kunne ha en pågående seksuell atferd.