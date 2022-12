E6 Andelva fredag klokken 17.10.

Politiet i Øst advarer: − Biler stanser på E6 for å skrape ruter

Frosttåke skaper trøbbel for bilister på Østlandet. Flere har stanset på E6 for å skrape rutene.

– På grunn av spesielle værforhold i området får vi meldinger om at flere biler opplever at det fryser på frontruta under kjøring og at biler stanser på E6 for å skrape ruter. Vær obs, skriver politiet i Øst på Twitter torsdag ettermiddag.

Problemene er store på Romerike, men også nedover i Østfold.

Operasjonsleder Terje Marstad sier det dreier seg om tåkedis, som ved minusgrader har gjort at veiene har blitt glatte og ruter har fryst til is.

– Nå må de som er ute på veiene kjøre full effekt på defroster i bilen. Blir det for varmt, ta av jakker og luer og luft inn for å få sirkulasjon på frontruter og vinduer. Du skal ha sikt. Har du ikke det, må du stoppe, sier Marstad.

Han vil sterkt anbefale at folk ikke stanser på E6 og har videre noen klare oppfordringer til bilistene.

– Når de ser så lite sikt at de må stoppe for å skrape rutene, har de hatt dårlig sikt i lang tid. Det skjer ikke på sekundet. Ikke nøl med å kjør av E6 i god tid for å være på et trygt steder når du skraper.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Turid Nyman understreker viktigheten av å kjøre etter forholdene og holde god avstand til andre biler.

– Dersom det er nødvendig å skrape ruten, bør man stoppe på et egnet sted, for eksempel i en busslomme eller veiskulder.

Journalist Siri Sønstelie i Romerikes Blad opplevde selv problemer med sikten på vei fra Jessheim til Lillestrøm.

– Helt krise. Frontruta bare frøs til is mens jeg kjørte. Det sto biler over alt på sidene og i alle avstikkere for å skrape ruter. Hvis det ikke blir flere ulykker nå, så vet ikke jeg, sier Sønstelie til avisen.

Politiet opplyser at de foreløpig har hatt én ulykke på Mogreina i Ullensaker hvor en bil har kjørt inn i en bilberger.

– Det er ikke snakk om personskade. Bilberger sto med mye blinklys, så det kan skyldes snaut med aktsomhet, sier Marstad.

Operasjonslederen tror det kan bli verre utover kvelden.

– Hvis du ikke absolutt må ut å kjøre, bør du la bilen stå, sier han til NTB.